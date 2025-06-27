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Общество

Эффект есть. В борьбе с саранчой стали использовать безопасный препарат

В Кыргызстане саранча наносит значительный ущерб пастбищам и сельскохозяйственным культурам. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, на территории республики широко распространены два наиболее опасных стадных вида: итальянский прус (Calliptamus italicus italicus L.) и марокканская саранча (Dociostaurus maroccanus Thunb). В годы массового размножения против вредителей применяются масштабные химические обработки.

«В качестве экологически безопасной альтернативы химическим препаратам испытан биоинсектицид «Новакрид», основанный на энтомопатогенном грибе Metarhizium acridum. Препарат эффективен на всех стадиях развития саранчи — имаго, личинках и яйцах. «Новакрид» сохраняет активность до шести недель и безопасен для окружающей среды, человека, домашнего скота и нецелевой фауны», — говорится в сообщении.

С 11 по 13 июня в рамках программы ФАО ООН и при поддержке департамента химизации, защиты и карантина растений проведена национальная демонстрация применения биопестицидов против саранчовых вредителей.

Практическая часть демонстрации состоялась в Суусамырском айыльном аймаке Жайылского района Чуйской области, где биопестицид «Новакрид» применяли против итальянского пруса. В мероприятии приняли участие представители ФАО, международный эксперт из Узбекистана, а также специалисты департамента.

Промежуточная проверка результатов 24-25 июня подтвердила высокую эффективность «Новакрида». Участники обсудили перспективы широкого внедрения биологических методов защиты растений и сокращения зависимости от химических пестицидов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334400/
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