В России предлагают ужесточить требования к знанию мигрантами русского языка, сообщает РИА Новости.

В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий сделать знание русского языка обязательным условием для получения гражданства РФ мигрантами.

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Отмечается, что сейчас некоторые категории иностранцев, например, бывшие граждане СССР, вступившие в брак с гражданами России, могут получить гражданство по упрощенной схеме, без проверки знания языка, истории и законодательства.

Авторы законопроекта хотят устранить эти «лазейки», считая, что незнание русского языка создает проблемы в адаптации мигрантов.

Депутат Ярослав Нилов подчеркнул, что владение русским языком должно стать обязательным требованием для всех, кто претендует на гражданство РФ, поскольку это способствует интеграции в российское общество и пониманию культуры и законов страны.

Ранее в Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов, работающих по квоте, что объясняется необходимостью удовлетворения экономических потребностей.