В России предлагают ужесточить требования к знанию мигрантами русского языка, сообщает РИА Новости.
В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий сделать знание русского языка обязательным условием для получения гражданства РФ мигрантами.
Отмечается, что сейчас некоторые категории иностранцев, например, бывшие граждане СССР, вступившие в брак с гражданами России, могут получить гражданство по упрощенной схеме, без проверки знания языка, истории и законодательства.
Авторы законопроекта хотят устранить эти «лазейки», считая, что незнание русского языка создает проблемы в адаптации мигрантов.
Депутат Ярослав Нилов подчеркнул, что владение русским языком должно стать обязательным требованием для всех, кто претендует на гражданство РФ, поскольку это способствует интеграции в российское общество и пониманию культуры и законов страны.
Ранее в Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов, работающих по квоте, что объясняется необходимостью удовлетворения экономических потребностей.