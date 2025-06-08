Айдин из Маевки. Как парень стал голосом кыргызской молодежи в Нью-Йорке

Айдин Турганбеков — пример человека с огромным багажом знаний и силой воли. Молодой парень в свои 25 лет отучился в 5 странах, открыл волонтерский клуб в Бишкеке, основал проект для детей с синдромом Дауна и на протяжении 6 лет выигрывал стипендии и гранты на различные учебные программы. Сейчас он живет и работает в Нью-Йорке.

Фото Айдина Турганбекова

Детство в Маевке

В интервьюАйдин рассказал, как ему удалось из маленького села Маевка в Чуйской области добраться до Нью-Йорка, пройти через многие испытания и вырастить свой маленький огород в одном из дворов Манхэттена.

— Меня зовут Айдин Турганбеков, мне 25 лет. Мои родители из разных областей, из Иссык-Куля и Баткена, но я родился в Чуйской — в селе Маевка. У нас частный дом, огород. Я с детства занимался сельскими делами. После смерти отца мы начали пасти овец, даже построили специальный сарай для них.

Это было еще тем испытанием, ведь вокруг у всех соседей были заборы, калитки, ограждения с цветами — это не была территория для пастбищ. Но тем не менее мне все равно нужно было выгуливать их два раза в день. Я не знаю почему, но мы пасли этих овец не для бизнеса, а чтобы в будущем продать кому-то из родственников в случае потенциальных торжеств. Мне зачастую вообще казалось, что мы тратим больше, чем получаем от них. Но я все равно помогал маме.

Я ходил со своими учебными материалами, телефоном, иногда со статьями и одновременно занимался скотоводством. Это продолжалось вплоть до окончания университета и поступления на магистратуру. Приходилось совмещать, потому что у меня всегда было и до сих пор есть сострадание к маме, если бы не я, то это она бы все делала сама. Мой старший брат женился, второго брата не стало два года назад, а сестра работает с утра до вечера. Сейчас эту работу выполняет она, потому что больше некому.

Фото Айдина Турганбекова. Парень в кругу семьи

— В детстве я всегда играл с девочками из-за того, что моя сестра, которая старше на два года, была самым близким человеком. Я всегда играл с ее друзьями. Я этим и отличался, что, в принципе, до сих пор можно увидеть в моей личности: у меня более выразительный и флюидный стиль в одежде и мягкий темперамент.

В школе надо мной часто издевались, родственники были пассивно- агрессивные, они всегда были недовольны тем, какой я есть.

— Это была причина, по которой вы переехали?

— Я попал в Нью-Йорк по программе двойного диплома. Магистратуру я проходил частично в Вене, а вторую часть — в Нью-Йорке. Обучение в Австрии было академическое, здесь в Нью-Йорке более практичное: курсы и классы, ориентированные на жизнь и работу в индустрии. Кроме того, целый год у меня была стипендия, которая покрывала обучение. По окончании магистратуры я остался в Нью-Йорке. Здесь я могу свободнее выражаться в стиле и мыслях.







— Как вы поддерживаете связь с родными?

— С семьей я созваниваюсь на регулярной основе, больше с мамой, конечно. Разговариваю с сестрой, братом, снохой и племянниками. Стараюсь с другими родственниками созваниваться, особенно с бабушкой, но это реже.

У меня очень много друзей и знакомых, мы пытаемся через социальные сети как-то держать связь. Сейчас больше общаюсь с нью-йоркскими.

Город небоскребов

— У меня часто спрашивают, почему я выбрал Нью-Йорк, ведь сюда я приезжаю уже несколько раз. В 2021 году я учился здесь семестр по обмену, в 2018 был- по программе FLEX, а в 2023 вернулся обратно. Мне нравится Нью-Йорк, потому что он совмещает все, что мне нужно, мне нравится его мобильность. Плюс это город искусства, артистов и художников. Он довольно дорогой, но можно что-то придумать.

— Кем вы работаете?

— Я консультант по визам, а также я инфлюенсер в Instagram. В основном у меня кыргызстанская аудитория. Я популяризирую кыргызский язык, ценности, связанные с этим, и в целом рассказываю про жизнь в НЙ. Очень честно, очень открыто. Но мой основной заработок приходит от работы личным шефом у одной семьи. Я приезжаю один раз в неделю и готовлю им на все 7 дней. Это мой основной заработок, потому что из-за моей экспрессии на моей страничке многие бренды в Кыргызстане не хотят работать со мной.



— Хватает ли вам того, что вы зарабатываете, работая шеф-поваром и консультантом по визам, чтобы оплачивать свою жизнь?

— Мне не хватает. В целом жить тут довольно сложно, да есть свобода, но очень многие люди тут обрамляются проблемами ментального здоровья. У меня ментальное здоровье очень пошатнулось в процессе миграции. Аренда квартиры не такая дорогая по ценам Нью-Йорка, но в целом 80 процентов всех моих заработков уходит на это. Аренда жилья стоит около $1100. В нее входят коммунальные услуги, они могут варьироваться от $50 до $150, может быть, иногда даже $200, в зависимости от погоды. На продукты уходит $200-300. Метро $130-140 месяц. Очень дорого выходит сходить в рестораны и бары. Один ужин может стоить минимально $40, мне кажется, а если выходите в бар, то один коктейль тут от $16 до $25.

— Как изменилось ваше мировоззрение после переезда?

— На меня с детства возложили всю ответственность семьи из-за того, что я был младшим сыном. Очень много ожидали, особенно в плане ухода за родителями, в частности за мамой. Это сработало, все ожидания настолько влились в меня, что я не знал, что делать, когда думал переезжать в Нью-Йорк. Сейчас появилась вера в себя. Я все больше и больше рассматриваю тему поиска внутренней опоры. На каком-то высшем уровне я притянул больше людей в социальных сетях, потому что стал шире мыслить и позволять себе больше. Под позволением больше еще имею в виду мой онлайн курс по игре на комузе, который я создал сам. До этого я много себе отказывал, думал, что у меня не получится и стоит ли мне это делать.

Фото Айдина Турганбекова

— Наверное, ведение огорода и выращивание растений у меня в комнате. Моя мама любительница растений, и это как-то внедрилось в меня. Я решил, что в каждом новом месте у меня обязательно будут растения. Когда я уже понял, что останусь в Нью-Йорке, то купил больше десяти комнатных цветов. Мне хорошо, когда я вижу их рост каждый день, они очень разноцветные и яркие. У меня также есть маленький огород во дворе. В Маевке у нас был огромный огород, я ненавидел им заниматься, потому что нам нужно было выкапывать и сажать тот же картофель, который не приносил много прибыли.

Сейчас у меня есть возможность самому определять, что я хочу посадить, плюс он намного меньше, и работы меньше. У нас тут кислотные дожди, и опасно что-то сажать, но я все равно посадил помидоры, перец, арбуз, баклажан и цветы. В Нью-Йорке очень много шума, и это очень приземляет.

— Расскажите, что вас удивило в новом месте?

— Здесь очень много бездомных. Это системная политическая и социальная проблема в США. У страны столько денег, но власти целенаправленно не решают эту проблему. Также меня удивляет, что медицинская система очень сложная, она только для богатых, которые могут позволить себе дорогую страховку. В аптеке особо ничего не купишь, нужен рецепт от врача. Любая базовая консультация у врача обойдется минимум в $250.

Мало мечтать — нужно действовать

— Я поступил в АУЦА, кстати, тогда это получилось довольно случайно. Я вообще не знал, что на социологии и антропологии есть стопроцентная стипендия. До этого я подавал на бизнес, но даже с 50-процентной скидкой не смог бы оплачивать контракт. В итоге я подался на социологию, в том числе за границу в Венгрию, Корею, США, и прошел в АУЦА, где мне дали полную стипендию.

Когда попадаешь в АУЦА, как будто переходишь на новый уровень. Я старался делать все от сердца. Многие, конечно, подходят прагматично: мол, если я поработаю с этим профессором, то потом получу вот это. Это стратегически правильно, но мне всегда казалось, что должна быть и часть искренности, эмпатии, желание делать что-то полезное и хорошее для других.

С самого начала это было видно в моих социальных проектах. Они, кстати, потом и сыграли большую роль, когда я подавался на академические программы. Ведь оценивается не только GPA, но и внеучебная активность, и рекомендации. Университет маленький, и профессора видят, как ты работаешь и в классе, и вне — как ты думаешь, какие темы выбираешь для исследований, как пишешь, как участвуешь в обсуждениях.

Все это в совокупности дало свои плоды. Например, в 2021 году я прошел на программу по глобализации и международным отношениям в Bard College — стипендия была полной, все покрывалось. Потом была поездка в Армению — обучение было бесплатным, я сам оплачивал только жилье и другие расходы. Тогда я уже работал репетитором по академическому письму и исследованиям, так что смог покрыть поездку сам. Мама с первого курса мне не помогала финансово, я все тянул сам. Мама даже не вникала в детали — просто: «А, ты поехал? Ну, молодец. Прошел на какую-то программу? Тоже молодец». После Армении была Прага — месяц в летней школе. Там тоже была стопроцентная скидка, но билеты нужно было покупать. Я подавался на финансовую поддержку от АУЦА — заполнял заявки, писал мотивационные письма, собирал рекомендации. Не просто так, что «подался — и прошел», а через конкуренцию.

А потом уже пошла магистратура — через партнерские университеты АУЦА — CEU (Центральный европейский университет) и BARD (Бард колледж) в Нью-йорке. Это был, наверное, самый крупный успех — все было полностью оплачено, и сама степень была сильная.

— Что бы вы посоветовали тем, кто хочет из маленького города выехать в большой мир?

Моя социально-активная деятельность стала одним из моментов успеха прохождений на разные программы. Я занимаюсь волонтерством с 2015-го года. После прохождения на программу обмена FLEX в США я продолжил и потом как выпускник основал два волонтерских клуба в Бишкеке — Leadership Academy и FLEX Volunteering Club в АУЦА.

Моя роль как городского и университетского координатора в разные годы представляла из себя вовлечение в сообщество выпускников, а также всех остальных старшеклассников в Бишкеке, и студентов. В наши клубы подавались сотнями. Помню, в Бишкеке в мои годы заявки доросли до 500-700 заявок за две недели. Волонтерить — модно. Сейчас все понимают, что хороших оценок в школе недостаточно для успешного поступления в университеты и у нас, и за границей.

За эти годы были проекты в поддержку детских домов в Бишкеке, Канте и Токмаке, посадка деревьев в Кочкоре вместе с USAID, тренинги по профессиональной ориентации, поступлению зарубеж, партнерству с местными бизнесами, создание инклюзивной атмосферы.Один из самых успешных проектов «Баскетбол для всех» был основан для поддержки детей со спектром аутизма, синдромом Дауна и другими особенностями развития.

С 2020 года мы проводим еженедельные тренировки по баскетболу и делаем разные упражнения для физической активности и создания инклюзивной площадки для детей. Сейчас этот проект уже расширился до Каракола и Нарына. За все это время у нас было около 100 детей и 200 волонтеров.

Я советую вкладывать себя, учиться и использовать все ресурсы, которые у вас есть. Мало мечтать — нужно действовать.