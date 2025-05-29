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Общество

В Бишкеке демонтировали более 100 незаконных объектов

Сотрудники управления по контролю за землепользованием мэрии Бишкека провели очередной рейд по демонтажу незаконных объектов на территории Первомайского района. 

В ходе очистки русел рек Аламедин и Ала-Арчи демонтированы:

  • часть здания ночного клуба «Ретро-метро» — освобождено 400 квадратных метров муниципальной земли;
  • забор гостиницы «7 дней» протяженностью 60,6 метра;
  • 15 павильонов на улице Малдыбаева.

Кроме того, на прилегающей территории Национального госпиталя снесли кафе и аптеку (освобождено 323 квадратных метра), а на улице Боконбаева — три павильона.

Также совместно с администрацией района ликвидированы 65 временных строений, возведенных на землях общего пользования в жилом массиве «Бугу эне багыш». Также демонтировано 35 заборов, мешающих реконструкции улицы Республиканской. Работы проведены совместно с МТУ № 14.

Работы проходили в рамках распоряжения муниципалитета № 5-р от 14 января 2025 года.

УКЗ мэрии призывает граждан не нарушать нормы землепользования и воздерживаться от самовольного строительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330831/
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