В 2024 году в Бишкеке демонтировали более 7 тысяч объектов

В 2024 году управление по контролю за землепользованием демонтировало в Бишкеке 7 тысяч 75 объектов. Об этом говорится в отчете мэра столицы о деятельности муниципалитета за указанный период.

Согласно документу, в том числе снесены 3,5 тысячи объектов облегченного типа, 506 капитальных строений и 3 тысячи рекламных конструкций. Составлено 1,7 тысячи протоколов на 16,8 миллиона сомов.

Взысканы арендная плата за фактическое пользование муниципальной землей на 72,7 миллиона сомов, а также дебиторская задолженность на 6,7 миллиона.

Отчет градоначальника внесен на рассмотрение Бишкекского горкенеша.