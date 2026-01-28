В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль улицы Профсоюзной

В Бишкеке продолжается реализация проекта по строительству продолжения улицы Профсоюзной. Об этом сообщает мэрия.

По данным управления по контролю за землепользованием, на участке, где ведутся работы, выявлены объекты, вышедшие за пределы муниципальной территории.

Сегодня собственникам выдано более 150 уведомлений о добровольном демонтаже. Всего под снос попадают около 400 объектов, размещенных с нарушениями.

В ведомстве отметили, что владельцам предоставлена возможность самостоятельно произвести демонтаж, чтобы избежать дополнительных затрат и санкций. Работы по освобождению территории будут продолжаться по мере реализации проекта.