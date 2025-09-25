11:46
Общество

В Бишкеке очистили русло реки Аламедин: снесли кафе и незаконные постройки

Фото мэрии Бишкека. В Бишкеке очистили русло реки Аламедин: снесли кафе и незаконные постройки

В Бишкеке продолжаются работы по очистке и благоустройству русла реки Аламедин. Сотрудники управления по контролю за землепользованием совместно с МП «Тазалык» демонтировали ряд незаконных объектов.

На улице Осмонкула начался снос капитального строения протяженностью 150 метров. Кроме того, по решению комиссии мэрии демонтировали два летних кафе общей площадью более 300 квадратных метров.

По итогам рейда составили 20 протоколов о правонарушениях на общую сумму 730 тысяч сомов в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях.

Как пояснили в мэрии, мероприятия направлены на обеспечение свободного течения реки, предотвращение подтоплений и создание безопасной экологически чистой городской среды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344846/
просмотров: 873
Версия для печати
