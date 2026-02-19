В Чуйской области демонтировали 12 незаконных торговых объектов

В Чуйской области демонтировали 12 незаконно размещенных объектов придорожной торговли. Работы прошли 17–19 февраля на участке автодороги Бишкек – Кара-Балта в Московском районе.

Как сообщили в Чуйском региональном управлении департамента госархитектурно-строительного контроля при Минстрое, мероприятия провели совместно с департаментом градостроительства и архитектуры и органами местного самоуправления Московского района.

В ходе рейда снесены 12 временных торговых точек и легких сооружений, признанных незаконными.

Отмечается, что за неделю до демонтажа владельцам объектов выдали уведомления с требованием привести территорию в порядок и устранить нарушения. Также с предпринимателями провели разъяснительную работу.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за ходом и качеством строительных работ на территории Чуйской области продолжат на постоянной основе. Субъектов строительной деятельности призвали соблюдать требования строительных норм и правил технической безопасности.