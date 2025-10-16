19:19
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Общество

На трассе Ош — Бишкек демонтируют незаконные постройки

На участке трассы Ош – Бишкек в Ноокенском районе проводится демонтаж незаконных сооружений, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР.

Сотрудники Департамента государственного архитектурно-строительного контроля выявили ряд построек, возведенных с нарушением градостроительных норм и расположенных в пределах красной линии дороги. В селе Масы демонтируют более десяти таких объектов.

Ранее владельцам были выданы официальные предписания о необходимости привести земельные участки в первоначальное состояние.  Поскольку требования не были выполнены, демонтаж осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства.

В ведомстве отметили, что подобные меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение градостроительных правил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347425/
просмотров: 1005
Версия для печати
Материалы по теме
В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании
В Кеминском районе приостановлено незаконное строительство зоны отдыха
Кабмин усилил контроль за застройщиками и отчетностью по строительству жилья
На всех стройках Кыргызстана появится «единый паспорт объекта»
В Минстрое обсудили новые проекты детальной планировки и генпланы регионов
В селе Гавриловка Чуйской области появится новый парк
В Минстрое рассказали, сколько социальных объектов возводится в Кыргызстане
Нехватка школ. Какие здания можно перепрофилировать, рассказали в Минстрое
Незаконное строительство приостановили на улице Абдрахманова в Бишкеке
Минстрой выявил в Чуйской области центр отдыха, возводящийся в опасной зоне
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
16 октября, четверг
19:02
Археологи в Турции нашли хлеб VII или VIII века с изображением Иисуса Христа Археологи в Турции нашли хлеб VII или VIII века с изобр...
18:30
17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:58
В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
17:24
Смертельное ДТП на Иссык-Куле: дети стали свидетелями гибели матери
17:05
На ТЭЦ Бишкека вновь запущена система очистки дымовых газов