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Общество

В рейтинг лучших городов 2025 года вошли столицы трех стран Центральной Азии

В рейтинг лучших городов Global Cities Index 2025 года вошли столицы трех стран Центральной Азии. Такие результаты получены компанией Oxford Economics, которая выпустила обновленный отчет.

Алматы на 1-м месте, следом расположилась Астана (276-е), обогнав Москву, которая заняла в рейтинге 317-ю строчку.

Ташкент также оказался в рейтинге лучших, заняв 3-е место по Центральной Азии и 471-е в общем списке городов.

Бишкек указан на 4-м месте по государствам региона и на 498-м в рейтинге. Пятерку лучших центральноазиатских городов замыкает Шымкент (534).

Ашхабад занял 623-ю позицию, а Душанбе расположился на 683-м месте.

Каждый год специалисты Oxford Economics оценивают тысячу крупнейших городов со всего мира по пяти критериям: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление.

В мировом рейтинге вновь лидирует Нью-Йорк. За ним следуют Лондон и Париж.

В десятку лучших вошли и города США Сан-Хосе, Сиэтл, Бостон, Сан-Франциско, а также Мельбурн, Сидней и Токио.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330778/
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