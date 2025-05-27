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Общество

Метал-группа об участии в фестивале и планах написать песню на кыргызском языке

Фото группы My Own Shiva. В Стамбуле

Тяжелая музыка не самое популярное, мягко говоря, направление в Кыргызстане. Но, несмотря на это, в стране есть группы, играющие метал.

Участники коллектива My Own Shiva рассказали 24.kg о своем творческом пути, планах и о крупнейшем фестивале Wacken Open Air в Германии, где они представят нашу страну.

— Расскажите о вашем коллективе.

— Группа My Own Shiva образовалась в 2016 году на осколках группы Samana. В составе были Михаил — вокал и лидер группы, Борис — бас-гитара, Андрей — гитара. Первым записали наш трек — боевик Azrael, затем в 2017-м к нам присоединился барабанщик Вадим, по совместительству студийный звукорежиссер, и буквально сразу же мы записали первый EP No Home (Extended Play — тип музыкального релиза, который содержит больше треков, чем сингл, но меньше, чем полноценный альбом. — Прим. 24.kg). С тех пор состав не менялся. В 2024 году мы записали несколько треков в коллаборации с Русланом Айдаром — получился интересный микс брутальной музыки и чистых мелодичных припевов.

Послушать наши треки можно на всех популярных площадках.

— Почему выбрали именно этот жанр?

— Мы все с юности были увлечены тяжелой музыкой — от классических групп до современных металкор-исполнителей. Этот жанр нам близок по энергетике и настроению: в нем есть и агрессия, и эмоции, и глубокий смысл. А живые выступления — это отдельный кайф: когда сцена и зал становятся одним целым, когда ты делишься своей энергией, а публика отвечает тем же. Это ощущение невозможно заменить.

Мы иногда экспериментируем со звучанием, но глобально тяжелая основа всегда остается. Все-таки мы метал-группа. Однако у нас можно услышать этномотивы и электронную музыку.

— Какие ощущения испытываете перед выходом на сцену?

— Каждый раз, как в первый раз. Конечно, испытываем много переживаний и волнения, повышается адреналин вперемешку с бешеной страстью поскорее показать, на что мы способны. Но стоит только заиграть вступлению, и все переживания улетучиваются.

группы My Own Shiva
Фото группы My Own Shiva. На концерте

— Кто пишет музыку и тексты? О чем ваши песни?

— Тексты для песен пишет Михаил, наш вокалист. Музыку создают Андрей, Вадим и Борис. В основном наши тексты на английском, но есть один трек на русском, и, да, есть в планах написать пару треков на кыргызском.

В наших песнях можно услышать много драмы — темы отношений, поиска себя, становления человеком. Много вопросов поднимается относительно нашего существования и экзистенциальности. В текстах на самом деле много индийской философии и глубины.

— Расскажите о фестивале в Германии. Как проходил отбор?

— В этом году впервые наш регион принял участие в легендарном фестивале Wacken Metal Battle. Мы, недолго думая, заполнили заявку и отправили на рассмотрение. Жюри со всего мира выбирали группы, и вскоре мы получили заветное письмо, что прошли.

Второй тур состоялся в Алматы. Соревнование проходило между лучшими группами Центральной Азии. По результатам голосования жюри, мы победили и так прошли в третий тур в Стамбуле, где соревновались с лучшими из Турции, Грузии и Армении. Там мы тоже выиграли — и теперь нас ждет выступление на самом престижном фестивале метал-музыки в мире — Wacken Open Air, который пройдет с 30 июля по 2 августа в Германии.

— Как вы оцениваете современную метал-сцену в Средней Азии?

— Появилось много сильных команд, у которых есть большой потенциал — они подкованы технически и материал пишут на достойном уровне. Мы с ребятами сходимся во мнении, что победить на отборе по Средней Азии было даже сложнее, чем в Турции. Так что наш регион по уровню очень даже неплох.

— Как бы вы описали свою музыку человеку, который никогда не слушал метал?

— Максимально энергичная музыка, которая помогает оставить все негативные переживания позади и, конечно же, настраивает на положительный лад. Мы не раз получали фидбэк от людей, что наша музыка помогала в особенно сложные моменты. Это не может не радовать.

— Какие планы на ближайшее время, помимо фестиваля?

В планах — работать дальше над новыми треками, звучанием, экспериментировать в творчестве и продвигать нашу музыку в массы. Что касается туров — есть планы поездить с концертами по Азии, Кавказу, Европе и Индии. Надеемся, все получится!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330501/
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