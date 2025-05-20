В Бишкеке 20 мая небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +28 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 4;

9.30-18.30 — 11-й микрорайон, 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4;

9.00-17.30 — улицы Токтогула, 62, 64б, 64в, Гоголя, 16, 20, 20а;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кривоносова, Чортекова, Жайыла Баатыра, Ак-Марал, Ак-Тан, Ак-Кайын, Шабдан, Термечикова, Садыбакасова, Ахунбаева), «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Сулайман-Тоо, Доолот), отрезок улицы Тоголока Молдо, улица Абдрахманова, 214, микрорайон «Достук», 5;

9.00-13.00 — отрезки улиц Минской, Варшавской, Коммунарова, Фестивальной;

13.00-17.00 — село Маевка (улицы Тепличная, Набережная), жилмассив «Алтын-Казык» (улицы 6-я линия — 10-я линия, 15-я линия);

9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Заводской, улицы Зеленая, Тихая).

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

Питьевой воды не будет:

9.00-23.00 — в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Медерова, Мавлянова (до жилого дома 24/2), Кара-Дарьинской; Подробнее

10.00-22.00 — в микрорайоне «Аламедин-1». Подробнее

У кого намечается той

Нургуль Аднаева

Родилась 20 мая 1965 года. Заместитель министра здравоохранения КР.

Азамат Исираилов

Родился 20 мая 1988 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Омуркан Ашанбаева

Родилась 20 мая 1991 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Всемирный день метрологии

Фото из интернета. Эталон килограмма

День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже на международной дипломатической конференции знаменитой Метрической конвенции.

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, ученые-метрологи ведут различные метрологические исследования, выверяют точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших ее.

Всемирный день травматолога

Ежегодно 20 мая отмечается профессиональный праздник — Всемирный день травматолога.

Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы.

Подготовкой врачей-специалистов занимаются кафедры травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений, а также кафедры военно-полевой хирургии высших военно-медицинских учебных заведений.

Всемирный день пчел

Фото 24.kg. Ярмарка меда в Бишкеке

Международный праздник, отмечаемый 20 мая, в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши (1734-1773).

Проведение дня служит привлечению внимания к огромной роли, которую играют медоносные пчелы при опылении растений и получении меда и других продуктов пчеловодства.

Предложение отмечать День пчел, выдвинутое Словенией, единогласно одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 года «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие».

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кусеин Эсенкожоев

Родился 20 мая 1920 года в селе Ичке-Булун Джети-Огузского района. Первый кыргызстанский писатель-фантаст, детский писатель и поэт.

Написал для детей и юношества ряд фантастических произведений: рассказы «Шарше», «Мальчик-путешественник», «Третий шар», «Сын Родины», «Тайна крылатых».

Первые произведения напечатаны в Казани еще латиницей. В своем произведении 1937-го Кусеин Эсенкожоев описывает полет в космос на аппарате шаровидной формы человека и собаки.

Перевел на кыргызский язык ряд поэтических и прозаических произведений. Член Союза писателей СССР.

Родился литературовед Кадырбек Матиев

Родился 20 мая 1938 года в селе Ак-Тоок Ошской области. Критик, литературовед, кандидат философских наук.

Литературно-критической деятельностью занимается с 1962-го. Первый сборник литературно-критических статей «Турмуш художниктин козу менен» («Жизнь глазами художника») издан в 1970 году.

В 1971-м вышла на русском языке монография «Лирическое в искусстве как эстетическое явление».

Куда сходить

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