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Общество

В микрорайоне «Аламедин-1» не будет воды

В микрорайоне «Аламедин-1» 20 мая отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Район отключения: улицы Калинина и Токмакская, микрорайон «Аламедин-1».

Абоненты, попадающие под отключение:

  • жилые дома микрорайон «Аламедин-1» № 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 29, 30;
  • КРСУ — улица Загорская, 34а;
  • музыкальная школа — «Аламедин-1» дом 76/1.

Отмечается, что отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329556/
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