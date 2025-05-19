В микрорайоне «Аламедин-1» не будет воды

В микрорайоне «Аламедин-1» 20 мая отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Район отключения: улицы Калинина и Токмакская, микрорайон «Аламедин-1».
Абоненты, попадающие под отключение:
- жилые дома микрорайон «Аламедин-1» № 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 29, 30;
- КРСУ — улица Загорская, 34а;
- музыкальная школа — «Аламедин-1» дом 76/1.
Отмечается, что отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.