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Общество

Звезда франшизы «Гарри Поттера» Рэйф Файнс сыграет в новом фильме «Голодных игр»

Британский актер Рэйф Файнс, сыгравший роль великого Лорда Волан-де-Морта во вселенной «Гарри Поттера», был утвержден на роль главного антагониста президента Сноу в новом фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы». Об этом сообщается на официальном аккаунте франшизы в Instagram.

Режиссером картины стал Френсис Лоуренс, который уже выпустил 4 части данной серии фильмов. На его счету такие киноленты как «Я-Легенда», «Красный воробей» в главных ролях со звездой «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс и «Воды слонам». В 2011 году он получил премию «Грэмми» за лучший музыкальный клип на песню Леди Гаги «Bad Romance».

В съемке нового фильма также примут участие Джесси Племонс в ролях Плутарха Хэвенсби, Джозеф Зада в роли Хеймитча Эбернети, Майя Хоук в роли Вайресс, Келвин Харрисон-младший в роли Битти и Макенна Грейс.

Фильм будет основан на пятой книге Сьюзен Коллинз, которая вышла в свет 25 марта 2025 года. Это второй приквел к основной трилогии, действие происходит за 24 года до событий первой книги и коснется ментора полюбившейся всем пары Китнисс Эвердин и Пита Мелларка — Хеймитча Эбернети.

Премьера киноленты назначена на 16 ноября 2026 года.

За 13 лет кассовые сборы всех пяти фильмов вселенной «Голодных игр» по миру составили $3,3 миллиарда.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329459/
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