Фильмы для новогоднего настроения: что посмотреть уютным зимним вечером

Декабрь — время, когда хочется спокойствия, уюта и праздничного настроения. Новогодние фильмы помогают почувствовать атмосферу праздника, вернуться к приятным воспоминаниям и немного отвлечься от ежедневной суеты.

24.kg собрало десять кинолент, которые подойдут для домашнего просмотра и помогут создать нужное настроение.

«Эльф» (2003)

Веселая семейная комедия о человеке, которого в детстве случайно приютили эльфы на Северном полюсе. Он вырастает добрым, наивным и очень искренним, но однажды узнает, что на самом деле он не эльф. После герой отправляется в Нью-Йорк искать свою семью. Фильм дарит легкое, праздничное настроение и идеально подходит для того, чтобы почувствовать приближение Нового года.

«Рождество на двоих» (2019)

Романтическая драма с Эмилией Кларк: неудачливая девушка, работающая в рождественской лавке, встречает загадочного парня, который меняет ее жизнь. Современное, трогательное и очень зимнее кино.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Это красивый и очень теплый музыкальный фильм о двух людях, которые пытаются исполнить свои мечты в большом городе. Джазовый музыкант Себастьян и начинающая актриса Миа знакомятся случайно, но их встреча меняет жизнь каждого.

«Отпуск по обмену» (2006)

Две женщины меняются домами на время зимних праздников и неожиданно находят то, чего им давно не хватало. Картина наполнена уютом, романтикой и теплой атмосферой, подходящей для спокойного новогоднего вечера.

«Ирония судьбы в Голливуде» (2022)

Американская романтическая комедия, современная адаптация культовой советской истории «Ирония судьбы». Действие разворачивается накануне Нового года: из-за череды случайностей двое незнакомцев сталкиваются друг с другом и начинают неожиданное романтическое приключение. Легкий, праздничный фильм о судьбе, совпадениях и поиске настоящей любви.

«Как приручить дракона: Возвращение домой» (2019)

Иккинг и его дракон Беззубик отправляются на поиски легендарного Скрытого мира — безопасного места для всех драконов. Фильм о дружбе, смелости и выборе между долгом и настоящей любовью, где иногда нужно отпустить тех, кого любишь, чтобы сохранить их счастье.

«Один дома» (1990)

Мальчик Кевин случайно остается один дома на Рождество и вынужден защищать свой дом от двух неудачливых грабителей. Легкая, смешная и теплая праздничная комедия о смекалке, независимости и новогоднем настроении.

«Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Бедный мальчик Чарли выигрывает билет на экскурсию по загадочной фабрике Вилли Вонка. Вместе с другими детьми он попадает в яркий, волшебный мир сладостей, где каждого ждут испытания, а Чарли — шанс на счастливое будущее.

«Клаус» (2019)

Молодой почтальон Джеспер попадает в холодный северный городок, где встречает таинственного мастера игрушек Клауса. Их неожиданная дружба приносит радость всему поселению и превращает холодные сердца в добрые, даря новую легенду о рождении Рождества.

«Полярный экспресс» (2004)

Мальчик отправляется в волшебное путешествие на таинственном поезде, идущем прямо на Северный полюс. В дороге он узнает, что чудеса существуют, если в них верить, и открывает для себя настоящую магию Рождества.