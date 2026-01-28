22:27
Документальный фильм о Садыре Жапарове показали в Казахстане и Узбекистане

Документальный фильм «Президент», посвященный пятилетнему правлению Садыра Жапарова, начал выходить в эфир на телевизионных каналах Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщает администрация главы государства.

По ее данным, показ картины привлек внимание представителей медиасообщества и широкой аудитории.

«Блогеры и известные лица этих стран в своих публикациях отмечают проводимые в Кыргызстане реформы, экономические изменения и вклад Садыра Жапарова в укрепление добрососедских и партнерских отношений между государствами региона», — говорится в сообщении.
