Фильм «Курак» получил три награды на кинофестивале во Франции

Фильм «Курак» получил три награды на XXXII Международном фестивале азиатского кино в Везуле (Франция). Об этом сообщает Фонд развития кинематографа.

По его данным, картина получила Гран-при международного жюри, призы критиков и жюри высшей школы Lyceen.

Мероприятие в Везуле организовано Ассоциацией международного фестиваля азиатского кино. Цель ассоциации — через фестиваль продвигать азиатский кинематограф и популяризировать город.

Фильм создан, чтобы дать голос женщинам, чьи истории остаются без ответа. Создатели «Курака» надеются, что картина станет не только художественным высказыванием, но и призывом к переменам в нашем обществе.