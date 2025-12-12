23:10
Четвертый фильм франшизы «Доспехи Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане

Актер Джеки Чан поучаствует в съемках четвертого фильма франшизы «Доспехи Бога» в Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Об этом сообщила администрация региона.

«Мировая звезда Джеки Чан и режиссер фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» Роберт Кун утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта», — говорится в сообщении.

Кинематографисты посетили регион, ознакомились с его природными и инфраструктурными возможностями, осмотрели потенциальные локации и ключевые природные объекты.

Фильм с Джеки Чаном снимают в рамках совместного проекта с казахстанской студией Salem Entertainment.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354468/
просмотров: 66
