Депутат пригрозил судом Минкультуры за рекламу табака и алкоголя в фильмах. Об этом заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи Эрулан Кокулов.

По словам нардепа, только за последнее время в трех картинах отечественного производства он видел рекламу табачных изделий.

«Идет открытая реклама, где показывается пачка сигарет и говорится о том, что у «Винстон» двойная капсула. Я еще три года назад говорил, что это недопустимо. За это время ничего не сделано. Здоровье Кыргызстана только мне надо что ли? Что с вами делать, уже не знаю. Сказки тут нам рассказываете. Судиться что ли? Ну давайте тогда по этому пути пойдем, если проблема не решается. Речь идет о здоровье нации, закон не позволяет рекламу табака и алкоголя в фильмах, а мы вынуждены смотреть ее. У Минкультуры нет даже морального права оправдываться. Я более чем уверен, что кто-то в Минкульте делает на этом деньги. Не надо снимать кино на деньги табачников. Обойдемся без таких фильмов», — добавил Эрулан Кокулов.

В департаменте кинематографии при Министерстве культуры ответили, что лицензии на производство картин выдает учреждение «Кыргызтасма».

Как отметил глава ведомства Талант Толобеков, сейчас ведется работа по ликвидации «Кыргызтасма» после работы специальной комиссии.

По словам замминистра культуры Марата Тагаева, в сфере кинематографии продолжается работа по ее реформированию.

«Мы учтем ваши пожелания. Кроме того, проводится также работа по обеспечению зарубежных фильмов кыргызскими субтитрами. Мы скоро будем представлять поправки в законодательство в парламент, будут противники, поэтому просим поддержки депутатов», — добавил он.