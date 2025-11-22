10:19
Общество

Фильмы из Кыргызстана выдвинуты для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Объявлен список фильмов, представленных на рассмотрение экспертному совету Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». В него вошли 34 картины, пишет ТАСС.

«В конкурсе премии участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои киноленты представили Россия, Китай, Турция, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие. Каждое из этих государств направило работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа», — сообщили организаторы.

В список попали пять фильмов, снятых кыргызскими режиссерами:

  • «Борьба» — Азамат Исмаилов;
  • «Киргизы на Марсе» — Нурланбек Камчыбеков;
  • «Сделка на границе» — Дастан Жапар Рыскелди;
  • «Черный, красный, желтый» — Актан Арым Кубат;
  • «Потанцуйте с мамой!» — Дастан Мадалбеков.

Премия будет присуждаться в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство». Также в рамках церемонии будет вручен приз за вклад в мировой кинематограф.
