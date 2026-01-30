На премьеру фильма о Мелании Трамп в кинотеатре Лондона продан один билет

Фото пустых залов публикуют и пользователи соцсетей из США. Картина о Мелании Трамп, рассказывающая о ее 20 днях перед возвращением мужа в Белый дом, выходит в мировой прокат после премьеры в вашингтонском Кеннеди-центре, пишет ВВС News.

На показе были сам президент, члены кабинета и многие медиафигуры из консервативных кругов. Мелания Трамп на премьере назвала фильм «красивым, эмоциональным и кинематографичным».

Проект обошелся студии Amazon MGM Studios во внушительную сумму: около $40 миллионов за права на фильм и еще примерно $35 миллионов на маркетинг и дистрибуцию. После кинотеатрального проката лента станет эксклюзивом стриминга Amazon Prime Video.

Но именно коммерческие перспективы сейчас вызывают вопросы. Аналитики прогнозируют скромные стартовые сборы, а критики указывают — рекламный бюджет фильма сопоставим с продвижением крупных релизов, что нетипично для документального жанра. На этом фоне сообщения о слабых продажах билетов усилили дискуссию, сможет ли проект окупиться в прокате. Прогнозы по сборам за первый уикенд — от $1 до $5 миллионов.

Дополнительный резонанс придает и политический контекст. Некоторые задаются вопросом, не является ли столь дорогая сделка проявлением лояльности со стороны крупной корпорации к действующей администрации. В Amazon такие предположения отвергают, подчеркивая, что решение о покупке было исключительно коммерческим и связано с ожиданиями зрительского интереса. «Мы приобрели права на предстоящий документальный фильм и сериал о Мелании Трамп по одной-единственной причине, потому как мы уверены, что зрителям это понравится», — заявили в компании.

На премьере в минувший четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что не видит никаких проблем в действиях Amazon.

«Amazon — это бизнес, и они занимаются бизнесом, чтобы зарабатывать деньги, — заявил он. — Думаю, они заработают на этом фильме. Но, на мой взгляд, он также имеет неизмеримую ценность благодаря своему культурному значению».