20:33
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

На премьеру фильма о Мелании Трамп в кинотеатре Лондона продан один билет

Фото пустых залов публикуют и пользователи соцсетей из США. Картина о Мелании Трамп, рассказывающая о ее 20 днях перед возвращением мужа в Белый дом, выходит в мировой прокат после премьеры в вашингтонском Кеннеди-центре, пишет ВВС News.

На показе были сам президент, члены кабинета и многие медиафигуры из консервативных кругов. Мелания Трамп на премьере назвала фильм «красивым, эмоциональным и кинематографичным».

Проект обошелся студии Amazon MGM Studios во внушительную сумму: около $40 миллионов за права на фильм и еще примерно $35 миллионов на маркетинг и дистрибуцию. После кинотеатрального проката лента станет эксклюзивом стриминга Amazon Prime Video.

Но именно коммерческие перспективы сейчас вызывают вопросы. Аналитики прогнозируют скромные стартовые сборы, а критики указывают — рекламный бюджет фильма сопоставим с продвижением крупных релизов, что нетипично для документального жанра. На этом фоне сообщения о слабых продажах билетов усилили дискуссию, сможет ли проект окупиться в прокате. Прогнозы по сборам за первый уикенд — от $1 до $5 миллионов.

Дополнительный резонанс придает и политический контекст. Некоторые задаются вопросом, не является ли столь дорогая сделка проявлением лояльности со стороны крупной корпорации к действующей администрации. В Amazon такие предположения отвергают, подчеркивая, что решение о покупке было исключительно коммерческим и связано с ожиданиями зрительского интереса. «Мы приобрели права на предстоящий документальный фильм и сериал о Мелании Трамп по одной-единственной причине, потому как мы уверены, что зрителям это понравится», — заявили в компании.

На премьере в минувший четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что не видит никаких проблем в действиях Amazon.

«Amazon — это бизнес, и они занимаются бизнесом, чтобы зарабатывать деньги, — заявил он. — Думаю, они заработают на этом фильме. Но, на мой взгляд, он также имеет неизмеримую ценность благодаря своему культурному значению».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360025/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Документальный фильм о Садыре Жапарове показали в Казахстане и Узбекистане
Депутат пригрозил судом Минкультуры за рекламу табака и алкоголя в фильмах
Фильмы для новогоднего настроения: что посмотреть уютным зимним вечером
Четвертый фильм франшизы «Доспехи Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
Фильмы из Кыргызстана выдвинуты для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
На экраны выйдет лайв-экшен-фильм «Моана» с Кэтрин Лагайя и Дуэйном Джонсоном
«Из разных мультивселенных» — продюсер Бахтияр Матянью о роли Рузиля Минекаева
Российский актер Рузиль Минекаев прибыл в Кыргызстан для съемок в «Черном дворе»
Лаборатория кино Qarash Lab приглашает на мастер-классы по продюсированию
Фильм Актана Арыма Кубата вошел в список 100 лучших азиатских картин
Популярные новости
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
За&nbsp;уничтожение урожая скотом введут штрафы и&nbsp;конфискацию За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
30 января, пятница
20:24
На премьеру фильма о Мелании Трамп в кинотеатре Лондона продан один билет На премьеру фильма о Мелании Трамп в кинотеатре Лондона...
20:17
В МИД КР обсудили привлечение иностранной рабочей силы для текстильной отрасли
20:03
После стремительного роста стоимость золота стала резко падать
19:47
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС
19:46
В пилотных школах Кыргызстана создают демонстрационные участки и сады