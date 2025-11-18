На экраны выйдет лайв-экшен-фильм «Моана» с Кэтрин Лагайя и Дуэйном Джонсоном

Disney выпустил первый трейлер к лайв-экшен-ремейку «Моаны» в главной роли с Кэтрин Лагайя и Дуэйном Джонсоном. Об этом пишет Variety.

В художественном фильме роль героя Мауи снова сыграет Дуэйн Джонсон, как и в оригинальной анимационной картине 2016 года. Роль Моаны исполнит новая в кинематографе 17-летняя актриса Кэтрин Лагайя.

«Я очень рада воплотить этого персонажа, потому что Моана — одна из моих любимых героинь. Мой дедушка родом из Фаала (Палаули, остров Савайи), а бабушка — из Леулумоега Туаи на главном острове Уполу в Самоа. Для меня честь иметь возможность отпраздновать культуру Самоа и всех народов Тихоокеанских островов, а также представлять девушек, которые выглядят, как я», — отметила она.

Первый анимационный фильм «Моана» создали режиссеры Джон Маскера и Рон Клементса совместно со сценаристом Джаредом Бушем и музыкой Марка Манчины, Лина-Мануэля Миранды и Опетаии Фоаи.

Отмечается, что почти все они вернутся к работе над новой лентой.

Картина выйдет в кинотеатрах 10 июля 2026 года.