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Общество

В Бишкеке состоится премьера балета «Раймонда»

18 мая Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на премьеру спектакля «Раймонда». Об этом театр сообщает на своей странице в соцсетях.

В главных партиях: Марчелло Полиционни — итальянский премьер Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также Даяна Кыдыралиева — восходящая звезда кыргызского балета.

Этот ⁠спектакль составляет золотой фонд русского классического балета. Впервые его увидели зрители в Петербурге в 1898 году на сцене Мариинского театра. Это последняя значимая работа выдающегося балетмейстера Мариуса Петипы, ставшая кульминацией золотой эпохи балетного театра. Либретто создано Мариусом Петипой и Иваном Всеволожским по рыцарской легенде Лидии Пашковой в редакции Юрия Григоровича.

За свою сценическую жизнь спектакль претерпел множество изменений. Над произведением работали выдающиеся балетмейстеры Александр Горский, Леонид Лавровский, Юрий Григорович.

Балетмейстер-постановщик — народная артистка КР Айзада Тумакова. Дирижер-постановщик — народный артист КР Нурматбек Полотов. Сценография — народный художник КР Макен Сыдыкбаев в постановке народного художника КР Маратбека Шарафидинова. Ассистенты балетмейстера-постановщика — заслуженная артистка КР Роза Таирова и лауреат международных конкурсов Эмиль Акматов.

Зрители увидят воплощение старинной рыцарской легенды. Действие балета происходит в Провансе во времена Средневековья. Графиня Раймонда де Дорис и ее жених рыцарь Жан де Бриен любят друг друга и с нетерпением ждут встречи. Жан де Бриен вот-вот должен вернуться из военного похода под знаменами венгерского короля Андрея. На празднестве в честь именин Раймонды прибывший в замок в качестве гостя арабский шейх Абдерахман пытается похитить девушку, но в этот момент неожиданно появляются Жан де Бриен и король Андрей. В поединке Жан де Бриен побеждает Абдерахмана, после чего разворачивается свадебное торжество.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329353/
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