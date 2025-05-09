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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Вторая ночь одностороннего трехдневного перемирия проходит относительно тихо

Вторая ночь объявленного российским лидером Путиным одностороннего трехдневного перемирия проходит примерно так же, как и первая: относительно тихо, без ударов дронами и ракетами, но с отдельными запусками планирующих бомб по прифронтовым районам. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что ударные беспилотники Россия, как и в предыдущую ночь, не запускала.

По данным издания, ночью Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности пуска корректируемых авиабомб по Сумской области. Информации о возможных последствиях удара пока нет.

На российской стороне в первой половине ночи воздушная тревога в связи с угрозой удара дронами была объявлена в приграничных Белгородской и Курской областях. Сообщений о стрельбе ПВО по дронам с тех пор не было, но и отбой тревоги пока не последовал.

Ранее в Минобороны России пообещали зеркально отвечать на все попытки нарушения перемирия.

Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 Мая. Президент Украины назвал инициативу Владимира Путина о трехдневном прекращении огня с 7 по 9 мая «театральной постановкой».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328520/
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