Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки настаивает на разделении компании Google, включая продажу браузера Chrome. Об этом сообщает The New York Times.

Решение связано с антимонопольным разбирательством, в рамках которого корпорация признана доминирующей на рынке интернет-поиска. Представитель Министерства юстиции Дэвид Дальквист заявил на слушаниях, что «продажа Chrome даст конкурентам доступ к огромному количеству поисковых запросов, что поможет им конкурировать с Google».

Как отмечают эксперты, речь идет о возможном крупнейшем технологическом разделении в истории — впервые за десятилетия правительство США может принудительно лишить IT-гиганта одного из ключевых продуктов.