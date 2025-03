США продали 1 тысячу «золотых карт» за день, заработав $5 миллиардов

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лютник заявил, что за один день продана 1 тысяча «золотых карт», что принесло правительству $5 миллиардов. Об этом он сообщил в подкасте All In, пишет Financial Express.

Каждая «золотая карта» стоит $5 миллионов и предоставляет иностранцам право на постоянное проживание в США.

Она позиционируется как альтернатива традиционной грин-карте с более высокой стоимостью.

«Покупатели такой карты имеют право быть в Америке, если они хорошие люди и прошли проверку», — заявил Говард Лютник.