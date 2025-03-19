Гарвард станет бесплатным для студентов из семей с доходом ниже $200 тысяч в год

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер и декан факультета искусств и наук семьи Эджерли Хопи Хукстра объявили, что начиная с 2025-2026 учебного года обучение станет бесплатным для студентов из семей с доходом до $200 тысяч в год. Об этом также сообщается на официальном сайте вуза.

А для студентов из семей с годовым доходом $100 тысяч и ниже расходы на обучение, а также проживание, питание, медицинскую страховку и транспортные затраты будут покрываться за счет бюджета университета. Кроме того, студентам предоставят дополнительные гранты.

«Сделав Гарвард финансово доступным для большего числа студентов, мы расширяем спектр жизненного опыта и взглядов, с которыми сталкиваются наши учащиеся, способствуя их интеллектуальному и личностному росту. Объединяя талантливых людей, которые могут учиться друг у друга, мы полностью реализуем огромный потенциал нашего университета», — отметил Алан Гарбер.

В 2004-м запущен проект Harvard Financial Aid Initiative, который полностью покрывал расходы на обучение, питание и проживание для студентов из семей с доходом менее $40 тысяч. С тех пор этот порог увеличился с $60 тысяч в 2006 году до $85 тысяч в 2023-м.

С момента запуска Harvard Financial Aid Initiative университет предоставил более $3,6 миллиарда в виде финансовой помощи студентам. Бюджет финансовой поддержки Гарвардского колледжа на 2025-2026 учебный год составляет $275 миллионов. В настоящее время половина студентов колледжа получает финансовую помощь. Отмечается, что за 2023-2024 учебный год они в среднем заплатили $15 тысяч 700 за контракт.