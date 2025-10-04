17:03
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Власть

Трамп просит девять крупнейших вузов США поддержать его политическую программу

Дональд Трамп просит девять крупнейших вузов США поддержать его политическую программу, взамен предлагая льготный доступ к федеральным средствам. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, девять ведущих американских университетов, включая Массачусетский технологический институт, получили от администрации Белого дома документ под названием «Договор об академическом совершенстве в высшем образовании». Соглашение требует от вузов приведения своей деятельности в соответствие с политической повесткой действующей власти.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Ключевым условием договора является преобразование кампусов в «оживленные рынки идей», свободные от доминирования какой-либо одной идеологии. Для этого университетам предписано провести аудит политических взглядов студентов и преподавателей, а также «реформировать или упразднить институты, которые целенаправленно наказывают, принижают или провоцируют насилие против консервативных идей».

Вузы, подписавшие документ до 21 ноября, получат доступ к федеральным грантам и другим преференциям. Отказ от соглашения может привести к санкциям, подобным тем, что были применены к Гарварду, лишенному федерального финансирования и права принимать иностранных студентов после отказа провести идеологический аудит.

Ранее Белый дом обвинил ряд университетов в антисемитизме из-за студенческих акций в поддержку Палестины. А Дональд Трамп приостановил федеральное финансирование самых престижных университетов США, в том числе Гарвардского, Принстонского, Колумбийского и Пенсильванского.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345973/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Центр английского языка Кентского университета откроют в Бишкеке
Трамп снова заявил о необходимости организовать встречу Путина и Зеленского
НАТО должна сбивать самолеты РФ, вошедшие в воздушное пространство ЕС — Трамп
Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились
Иск Дональда Трампа против The New York Times на $15 миллиардов отклонен судом
ФБР обещает награду. В США более суток не могут поймать убийцу сторонника Трампа
В США произошло громкое политическое убийство: стреляли в сторонника Трампа
О своем возможном визите в Казахстан сообщил Дональд Трамп
Трамп пригласил на ужин глав Microsoft, Meta, Apple, OpenAI. О чем говорили
Военный парад в Пекине. Стало известно о реакции Дональда Трампа — впечатлен
Популярные новости
Президент предложил конфисковывать внедорожники у&nbsp;людей, ездящих на&nbsp;них по&nbsp;горам Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Садыр Жапаров: Если пойду на&nbsp;выборы, уверен, меня поддержат 90&nbsp;процентов Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов
Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об&nbsp;участии в&nbsp;парламентских выборах Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об участии в парламентских выборах
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на&nbsp;30&nbsp;ноября Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
4 октября, суббота
16:47
Командующие войсками ПВО стран СНГ обсудили развитие объединенной системы Командующие войсками ПВО стран СНГ обсудили развитие об...
16:19
Трамп просит девять крупнейших вузов США поддержать его политическую программу
16:02
В Таласской области после капитального ремонта открылся Дом культуры
15:44
В Суздале осужден кыргызстанец, допустивший смертельное ДТП
15:20
В Чуйской области начали приводить объекты в порядок по дизайн-коду