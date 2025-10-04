Дональд Трамп просит девять крупнейших вузов США поддержать его политическую программу, взамен предлагая льготный доступ к федеральным средствам. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, девять ведущих американских университетов, включая Массачусетский технологический институт, получили от администрации Белого дома документ под названием «Договор об академическом совершенстве в высшем образовании». Соглашение требует от вузов приведения своей деятельности в соответствие с политической повесткой действующей власти.

Ключевым условием договора является преобразование кампусов в «оживленные рынки идей», свободные от доминирования какой-либо одной идеологии. Для этого университетам предписано провести аудит политических взглядов студентов и преподавателей, а также «реформировать или упразднить институты, которые целенаправленно наказывают, принижают или провоцируют насилие против консервативных идей».

Вузы, подписавшие документ до 21 ноября, получат доступ к федеральным грантам и другим преференциям. Отказ от соглашения может привести к санкциям, подобным тем, что были применены к Гарварду, лишенному федерального финансирования и права принимать иностранных студентов после отказа провести идеологический аудит.

Ранее Белый дом обвинил ряд университетов в антисемитизме из-за студенческих акций в поддержку Палестины. А Дональд Трамп приостановил федеральное финансирование самых престижных университетов США, в том числе Гарвардского, Принстонского, Колумбийского и Пенсильванского.