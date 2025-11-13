Ученые из Гарварда создали первый квантовый компьютер, работающий бесконечно

Физики Гарвардского университета объявили о создании первого в мире квантового компьютера, способного работать непрерывно без перезапуска.
Новая система демонстрирует более двух часов стабильной работы и, по оценкам разработчиков, может функционировать бесконечно, если поддерживать ее условия.
Ключевое достижение — решение проблемы потери атомов. Ранее при работе квантовых машин кубиты постепенно терялись, что разрушало вычислительный процесс. Гарвардская команда внедрила систему непрерывного пополнения. В установку в реальном времени впрыскивается около 300 тысяч атомов в секунду с помощью сложных оптических инструментов. Это позволяет поддерживать стабильное количество кубитов и обеспечивать непрерывную работу компьютера.
Исследователи считают, что практические, постоянно работающие квантовые компьютеры могут появиться уже в течение двух лет. Если прогноз оправдается, это окажет огромное влияние на медицину, финансовые системы и научные исследования — от симуляции сложных молекул до оптимизации логистических сетей.