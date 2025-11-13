Ученые из Гарварда создали первый квантовый компьютер, работающий бесконечно

Физики Гарвардского университета объявили о создании первого в мире квантового компьютера, способного работать непрерывно без перезапуска.

Фото Harvard Staff Photographer

Новая система демонстрирует более двух часов стабильной работы и, по оценкам разработчиков, может функционировать бесконечно, если поддерживать ее условия.

Ключевое достижение — решение проблемы потери атомов. Ранее при работе квантовых машин кубиты постепенно терялись, что разрушало вычислительный процесс. Гарвардская команда внедрила систему непрерывного пополнения. В установку в реальном времени впрыскивается около 300 тысяч атомов в секунду с помощью сложных оптических инструментов. Это позволяет поддерживать стабильное количество кубитов и обеспечивать непрерывную работу компьютера.

Исследователи считают, что практические, постоянно работающие квантовые компьютеры могут появиться уже в течение двух лет. Если прогноз оправдается, это окажет огромное влияние на медицину, финансовые системы и научные исследования — от симуляции сложных молекул до оптимизации логистических сетей.