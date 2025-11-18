16:41
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

Экс-президент Гарварда уходит из публичной сферы после публикации писем Эпштейна

Бывший президент Гарвардского университета Ларри Саммерс объявил, что временно отходит от общественной деятельности после публикации переписки, раскрывающей его давние контакты с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает BBC cо ссылкой на официальные источники.

В заявлении, распространенном в понедельник вечером, Ларри Саммерс сообщил, что «глубоко стыдится» своих прошлых взаимодействий с Джеффри Эпштейном и намерен сосредоточиться на восстановлении доверия. Он подчеркнул, что продолжит преподавательскую работу в Гарварде, но приостановит участие в публичных проектах.

Вашингтонский аналитический центр Center for American Progress подтвердил, что Ларри Саммерс больше не является его сотрудником. Он также входит в совет директоров компании OpenAI, однако организация не уточнила, сохранит ли он свое место после скандала.

Известно, что на протяжении нескольких лет Ларри Саммерс и Джеффри Эпштейн обменивались электронными письмами и иногда встречались лично. В одном из писем 2018 года последний предлагал организовать для Саммерса встречу с президентом ООН и другими влиятельными людьми.

Представитель Саммерса ранее заявил, что он «глубоко сожалеет» о любых контактах с Эпштейном после его осуждения в 2008-м. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351351/
просмотров: 582
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые из Гарварда создали первый квантовый компьютер, работающий бесконечно
Трамп просит девять крупнейших вузов США поддержать его политическую программу
Гарвард готов выплатить $500 миллионов Белому дому — The New York Times
Администрация Трампа хочет лишить Гарвард федеральных грантов на $100 миллионов
Запрет на прием иностранных студентов в Гарвард: Гонконг примет их на учебу
Суд в США заблокировал запрет на прием иностранных студентов в Гарвард
Власти США запретили Гарварду принимать иностранных студентов на учебу
Гарвардский университет подал в суд на администрацию Дональда Трампа
Трамп заморозил $2,2 миллиарда финансирования Гарварда и хочет извинений
Гарвард станет бесплатным для студентов из семей с доходом ниже $200 тысяч в год
Популярные новости
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Запускается новый маршрут электробусов &#8470;&nbsp;66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
18 ноября, вторник
16:35
Госпрограмму по биоразнообразию до 2040 года представили в Кыргызстане Госпрограмму по биоразнообразию до 2040 года представил...
16:23
Концерн Ford официально прекратил производство Focus
16:19
Дебюрократизация: разрешительные документы для бизнеса сократят в два раза
16:09
На таможне у узбекско-казахской границы появятся «зеленый» и «красный» коридоры
15:59
Почему железную дорогу Китай — Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент