Экс-президент Гарварда уходит из публичной сферы после публикации писем Эпштейна

Бывший президент Гарвардского университета Ларри Саммерс объявил, что временно отходит от общественной деятельности после публикации переписки, раскрывающей его давние контакты с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает BBC cо ссылкой на официальные источники.

В заявлении, распространенном в понедельник вечером, Ларри Саммерс сообщил, что «глубоко стыдится» своих прошлых взаимодействий с Джеффри Эпштейном и намерен сосредоточиться на восстановлении доверия. Он подчеркнул, что продолжит преподавательскую работу в Гарварде, но приостановит участие в публичных проектах.

Вашингтонский аналитический центр Center for American Progress подтвердил, что Ларри Саммерс больше не является его сотрудником. Он также входит в совет директоров компании OpenAI, однако организация не уточнила, сохранит ли он свое место после скандала.

Известно, что на протяжении нескольких лет Ларри Саммерс и Джеффри Эпштейн обменивались электронными письмами и иногда встречались лично. В одном из писем 2018 года последний предлагал организовать для Саммерса встречу с президентом ООН и другими влиятельными людьми.

Представитель Саммерса ранее заявил, что он «глубоко сожалеет» о любых контактах с Эпштейном после его осуждения в 2008-м.