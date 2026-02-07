Пентагон отказался от программ в Гарварде из-за «радикальных идеологий»

Министерство обороны США прекращает все программы обучения, стажировок и сертификатные курсы для военнослужащих в Гарвардском университете. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Как сообщают американские СМИ, решение вступит в силу с начала 2026-2027 учебного года. Курсанты, мичманы и военнослужащие, которые уже проходят обучение, смогут завершить программы, однако новый набор осуществляться не будет.

Пит Хегсет назвал Гарвард «рассадником глобалистских и радикальных идеологий», которые, по его словам, не соответствуют задачам Вооруженных сил Соединенных Штатов.

«Слишком многие наши офицеры возвращаются слишком похожими на выпускников Гарварда — с головами, полными глобалистских и радикальных идеологий. Мы готовим воинов, а не активистов», — заявил министр обороны.

По состоянию на сентябрь 2025 года в Гарварде обучались более 100 курсантов и мичманов, а также 78 ветеранов.

Примечательно, что сам Пит Хегсет является выпускником этого университета — он получил там степень магистра государственной политики.

В Пентагоне подчеркнули, что решение в отношении Гарварда станет частью более широкой проверки программ подготовки военных в гражданских вузах. Аналогичная переоценка может затронуть и другие престижные университеты.

Разрыв академических связей стал очередным шагом в затянувшемся конфликте администрации президента США Дональда Трампа с ведущими вузами страны. Ранее правительство пригрозило Гарварду приостановкой федеральных грантов и контрактов на миллиарды долларов, потребовало институциональных изменений и инициировало несколько расследований в отношении университета.