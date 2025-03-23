Неделя-24. Задержания прокурора и депутата и страшная авария в Джалал-Абаде

В Бишкеке при получении взятки с поличным пойман прокурор Аламединского района Чуйской области Жамалбек Сатыбалдиев. Сотрудники спецслужб и Военной прокуратурой взяли его при получении $2,5 тысячи. Прокурор вымогал деньги у подследственного за положительное решение суда. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Государственный комитет национальной безопасности задержал депутата Бишкекского городского кенеша по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, в октябре 2024 года мужчина для финансирования своей предвыборной кампании завладел $30 тысячами своего сопартийца. Отмечается, что для этого он использовал мессенджер WhatsApp и представился председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Его заключили под стражу. Среди депутатов горкенеша под инициалы подходит депутат от фракции «Эмгек» Мусагул Амантур уулу. Одновременно он является главредом газеты «Де-факто».

В Кыргызстане отменили обязательное применение электронных товаротранспортных накладных для всех видов товаров, кроме нефтепродуктов (за исключением смазочных масел), алкогольной и табачной продукции задним числом — с 1 января 2025 года. По данным ГНС, с 1 января 2027-го применение ЭТТН станет обязательным для лекарственных средств и медицинских изделий.

Фото из интернета. Место ДТП в Джалал-Абаде

Страшное ДТП произошло 15 марта примерно в 21.30 на улице Азимова в Джалал-Абаде. BMW на большой скорости съехал с дороги, на тротуаре он сбил четырехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика, которые шли с мамой. Мальчик скончался на месте, девочку госпитализировали. Водитель скрылся с места происшествия, оставив машину. В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что по факту ДТП задержан водитель BMW — 25-летний Ш.З., которого водворили в ИВС.

«Выяснилось, что за рулем находился мой племянник, сын моего родного брата, Ш.З., 2000 года рождения. Он задержан соответствующими органами и помещен в следственный изолятор на два месяца — до 15 мая. По этому делу уже даны официальные комментарии компетентных органов», — написал в своем аккаунте Facebook мэр Оша Женишбек Токторбаев.

Строительство путепровода под железной дорогой между улицами Льва Толстого и Жоомарта Боконбаева начали в 2024-м. Этот отрезок — продолжение улицы Бакаева. Тогда мэрия планировала пробить улицу Фучика (от Толстого до Товарной) и Бакаева (от Льва Толстого до Боконбаева). О начале работ столичная мэрия заявила еще в начале февраля 2024 года. Сегодня новый отрезок улицы Бакаева выглядит так: под железной дорогой проложили бетонные опоры и копают путепровод вдоль реки Ала-Арчи. Работы пока ведут от железной дороги в сторону Льва Толстого. Убрана парковка Международной высшей школы медицины (бывший супермаркет «Боорсок»).

В Бишкеке закрыта для проезда Старая площадь. Ее перекрыли еще вечером 18 марта для празднования Нооруза. Проезд по ней восстановят сегодня в полночь.



О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Старый Бишкек может стать жертвой новостроя. Каких зданий может лишиться город Фото из интернета. Здание Дома правительства на площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь) в Бишкеке «Город молодой, и исторических ценностей в нем мало. На пальцах руки можно сосчитать! Ладно, был бы старым и истории было бы предостаточно. Уничтожают же историю!» — заявил собеседник 24.kg архитектор Советбек Абышев, когда журналист только задал первый вопрос. Касался он инвентаризации исторических зданий Бишкека, которые на канцелярском языке звучат как «здания, имеющие статус памятника истории и культуры республиканского и местного значений». Мы пытались разобраться, для чего ее проводят и действительно ли некоторые объекты могут лишиться охранного статуса? И что их может ждать в этом случае? ПОДРОБНЕЕ

Цены на строящееся жилье. В Кыргызстане государство может взять их под контроль Служба антимонопольного регулирования направила в кабмин письмо с просьбой предоставить ей полномочия для регулирования цен на жилье. Чем САР мотивирует необходимость такого контроля и какие проблемы на рынке жилья, по ее мнению, существуют, 24.kg рассказал глава ведомства Женалы Орозбаев. ПОДРОБНЕЕ

Нелепая инициатива или уважение? О привилегиях для бывших торага Жогорку Кенеша Фото 24.kg. В Кыргызстане насчитывается 21 бывший спикер Жогорку Кенеша Народные избранники предлагают предоставить бывшему торага ЖК и его супруге права на получение дипломатического паспорта, бесплатное лечение в спецбольнице, пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций. Звание экс-торага будет пожизненным. Редакция 24.kg побеседовала с активистами, общественными деятелями и бывшими торага парламента, чтобы узнать их мнение о законопроекте. ПОДРОБНЕЕ

Сколько в Кыргызстане стоят ID-карты, паспорта и другие важные документы Людям постоянно необходимы какие-то документы, акты гражданского состояния и прочие госуслуги. Многие из них выдает и предоставляет государственное учреждение «Кызмат» (бывшее «Инфоком»). Редакция 24.kg подготовила обновленную информацию о стоимости оформления паспортов, ID-карт, свидетельств и других госуслуг. ПОДРОБНЕЕ

Число детей кыргызстанцев, оставшихся без попечения родителей за рубежом, растет Фото из интернета. В 2022-м в Кыргызстан репатрировали семерых малышей, то в 2023 году — 12, а в 2024-м — уже 21 С 2011 года в Кыргызстан по линии Министерства труда, социального обеспечения и миграции (МТСОиМ) репатриировали 181 ребенка, оставшегося без попечения родителей. О дальнейшей судьбе этих детей 24.kg рассказала ведущий специалист сектора социального сопровождения детей и семей Анара Тайгуронова. ПОДРОБНЕЕ

Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить Смерть близкого человека пробивает брешь в семейном бюджете. Тратиться приходится не только на похороны, но и на поминальные мероприятия. Хотя в Кыргызстане и пытаются бороться с бессмысленными тратами на различные тои, на деле на «достойные проводы» уходит немало денег. Часть из расходов на организацию похорон можно возместить за счет государственного ритуального пособия (на погребение). ПОДРОБНЕЕ

Единая налоговая декларация. Кому в Кыргызстане и как ее подавать в 2025 году Единая налоговая декларация (ЕНД) — форма налоговой отчетности для предоставления информации о вашей экономической деятельности. Она включает сведения о ваших доходах, расходах и имуществе, необходимых для расчета налоговых обязательств. В ЕНД указывают исчисленные и уплаченные суммы налогов, применяемые налоговые льготы. В связи с изменениями в Налоговом кодексе обязанность подачи ЕНД для некоторых категорий физических лиц отменили. ПОДРОБНЕЕ

Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2025 год от Налоговой службы Государственная налоговая служба представила календарь налогоплательщика на 2025 год. В нем указаны сроки уплаты всех главных налогов и сдачи обязательных отчетов. ПОДРОБНЕЕ

COVID-19 пять лет спустя: истории о том, как пандемия повлияла на жизни людей Фото из интернета. Для врачей пандемия стала настоящим испытанием В этом году исполняется пять лет со дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Это повлияло на жизни сотен миллионов людей во всем мире. 21 марта 2020 года власти Кыргызстана объявили в стране режим чрезвычайной ситуации. С тех пор как COVID-19 вошел в нашу жизнь, она у многих разделилась на до и после. ПОДРОБНЕЕ

Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы В Кыргызстане работает центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Он помогает легально и безопасно устроиться на работу за границей. Редакция 24.kg собрала основные ответы на вопросы желающих уехать на заработки за пределы республики. ПОДРОБНЕЕ

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Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать Кыргызстанцы могут значительно сэкономить на лечении, если будут застрахованы. Без ОМС, например, придется оплачивать полную стоимость госпитализации в государственные больницы, отдельные услуги в центрах семейной медицины. Кому надо приобретать страховой полис и что он дает, 24.kg узнало в ФОМС. ПОДРОБНЕЕ

Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник Фото ЦГА КФФД КР. Распродажа блюд национальной кухни. Чолпон-Ата, 1990 год В день весеннего равноденствия иранские и тюркские народы отмечают Новый год по солнечному календарю. Навруз в переводе с фарси означает «новый день». В годы советской власти в Кыргызстане Нооруз не отмечали. Официального запрета не было, но и пышных гуляний не устраивали. Праздник сводился к началу весенних полевых работ и посеву злаковых. Лишь с обретением независимости Кыргызстан начал официально отмечать Нооруз. ПОДРОБНЕЕ

Нооруз. Интересные факты о празднике весеннего равноденствия Празднование Нооруза в Кыргызстане и соседних странах обычно знаменует окончательный приход весны. Этот день зачастую отмечают народными гуляниями, спортивными играми и богатыми столами. Редакция 24.kg подготовила 15 интересных фактов об этом древнем и уважаемом многими народами празднике. ПОДРОБНЕЕ

Конфеты на Нооруз. Как приготовить национальную сладость кыргызов Мы все привыкли, что на Нооруз готовят сумолок и боорсоки. Однако мало кто знает, что у кыргызов есть национальное лакомство — конфеты, приготовленные из натуральных продуктов. «Көөлөнгөн талкан» в переводе означает «смешанное толокно». Издревле эти конфеты готовили в День весеннего равноденствия. А рецепт приготовления этого довольно бюджетного десерта передавался из поколения в поколение. Художник-дизайнер Гульмира Кутуева показала 24.kg, как готовится это блюдо. ПОДРОБНЕЕ

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Что вы знаете о жизни и творчестве композитора Насыра Давлесова? Тест 15 марта, исполнилось бы 96 лет кыргызскому композитору, дирижеру, Народному артисту Киргизской ССР Насыру Давлесову. Много ли вы знаете о жизни и творчестве соавтора Государственного гимна Кыргызстана? Проверьте себя в тесте 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

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