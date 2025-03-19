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Общество

Экс-мэр города Ош приватизировал детсад, ГКНБ вернул его государству

ГКНБ вернул государству детский сад в Сын-Ташском айыльном аймаке Иссык-Атинского района Чуйской области.

В 2005 году указанное дошкольное образовательное учреждение на 140 мест было незаконно приватизировано в частную собственность экс-мэром города Оша Сатыбалды Чырмашевым.

Принятыми мерами на баланс государства возвращена территория детского сада мерою 0,53 гектара и полезной площадью 1 тысяча 94 квадратных метра, расположенная по адресу: Иссык-Атинский район, Сын-Ташский айыльный аймак, улица Новая, дом № 19а.

14 марта 2025 года детский сад, согласно договору «О передаче имущества в собственность», передан на баланс Сын-Ташского айыл окмоту Иссык-Атинского района Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323270/
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