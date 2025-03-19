10:25
USD 87.02
EUR 95.29
RUB 1.05
Общество

Кыргызстан и Узбекистан намерены расширить авиасообщение

Кыргызстан и Узбекистан намерены расширить авиасообщение. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

По данным ведомства, сотрудники торгового представительства КР в Ташкенте провели встречу с руководством авиакомпании Aero Nomad Airlines и ведущими туроператорами РУз.

Стороны, в частности, обсудили перспективы запуска новых авиамаршрутов. Генеральный директор Aero Nomad Airlines Тимур Аралбаев представил возможности авиаперевозчика, а туроператоры высказались за развитие новых направлений.

Открытие новых авиамаршрутов позволит увеличить пассажиропоток, поспособствует развитию туризма и укрепит деловые связи между странами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323243/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Футбольный матч Кыргызстан — Узбекистан покажут на Старой площади в Бишкеке
Сенат Олий Мажлиса узаконил обмен осужденными Узбекистана и Кыргызстана
Красивые номера ID-карт в Узбекистане будут продавать по повышенной стоимости
В Узбекистане открыты и работают 287 компаний с капиталом из Кыргызстана
Чиновников Узбекистана обязали пересесть со служебных иномарок на отечественные
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
Проект «Светлое будущее» — новая возможность для молодежи Узбекистана
Туристам из Узбекистана покажут живописные пейзажи Кыргызстана
В городе Ош задержаны женщины за контрабанду лекарств в Узбекистан
В Узбекистане за вождение в пьяном виде будут сажать в тюрьму
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Бизнес
Депозит &laquo;Бай Бол&raquo;&nbsp;&mdash; приумножайте свой капитал с&nbsp;выгодой Депозит «Бай Бол» — приумножайте свой капитал с выгодой
В&nbsp;Бишкеке появится &laquo;город в&nbsp;городе&raquo;: дан старт проекту Royal Central Park В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park
Рамазан&nbsp;&mdash; время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в&nbsp;пару кликов! Рамазан — время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в пару кликов!
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: премиальные номера с&nbsp;новым кодом БЕСПЛАТНО! Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!
19 марта, среда
10:11
Налоговая запускает QR-платежи для продавцов на рынках Налоговая запускает QR-платежи для продавцов на рынках
10:11
На 10 миллиардов сомов продано акций НЭСК на Кыргызской фондовой бирже
10:05
В селе Джал похитили подростка, избили, отобрали телефон. Задержан разыскиваемый
10:04
Нооруз-2025. Какие мероприятия пройдут в городе 20-21 марта (список)
09:46
Дональд Трамп рассекретил 80 тысяч файлов по делу об убийстве Джона Кеннеди