Кыргызстан и Узбекистан намерены расширить авиасообщение. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

По данным ведомства, сотрудники торгового представительства КР в Ташкенте провели встречу с руководством авиакомпании Aero Nomad Airlines и ведущими туроператорами РУз.

Стороны, в частности, обсудили перспективы запуска новых авиамаршрутов. Генеральный директор Aero Nomad Airlines Тимур Аралбаев представил возможности авиаперевозчика, а туроператоры высказались за развитие новых направлений.

Открытие новых авиамаршрутов позволит увеличить пассажиропоток, поспособствует развитию туризма и укрепит деловые связи между странами.