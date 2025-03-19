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Общество

Ежегодно в Кыргызстане регистрируется более 5 тысяч новых случаев туберкулеза

В Кыргызстане туберкулез остается одним из самых опасных заболеваний — ежегодно регистрируется более 5 тысяч новых случаев. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила семейный врач поликлиники № 10 Айдай Абышкаева.

По ее словам, в основном туберкулез поражает легкие, лимфатические узлы, сосуды, кости. Он может протекать в острой или хронической форме.

«Раз в год с целью раннего выявления граждан отправляют на флюорографию. Главное, что нужно знать, — туберкулез излечим, лечение бесплатное. Но нужно пройти полный курс, чтобы не возникло необратимых процессов», — сказала Айдай Абышкаева.

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Она отметила, что часть родителей отказывается от прививки против туберкулеза, которую делают детям в родильных домах.

«БЦЖ защищает ребенка от заражения. Даже если он заболеет туберкулезом, то перенесет его в легкой форме. Прививка делается новорожденному на вторые сутки пребывания в роддоме. Если есть противопоказания, например, ребенок родился с каким-то врожденным пороком развития, тогда прививку делают после выписки из роддома. Это единственная мера специфической профилактики туберкулеза. Непривитый ребенок при встрече с туберкулезным больным может заболеть тяжелой формой», — предупредила врач.

Ежегодно 24 марта по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза. В связи с этим в марте в центрах семейной медицины проводится месячник повышения осведомленности об этом заболевании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323240/
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