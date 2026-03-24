В 2025 году в Кыргызстане участились случаи туберкулеза среди школьников

В Кыргызстане в прошлом году отмечался небольшой рост заболеваемости туберкулезом среди подростков. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров.

По его данным, если в 2024-м по стране туберкулезом заболели 145 подростков, то в 2025 году — 156.

«То есть показатель заболеваемости среди подростков в 2024-м составил 37,2 на 100 тысяч подросткового населения, а в прошлом году поднялся до 42 случаев на 100 тысяч», — сказал Абдуллаат Кадыров.

Он добавил, что, по сведениям Всемирной организации здравоохранения, тенденция роста заболеваемости среди подростков наблюдается по всему миру, а не только в КР.

«Этот вопрос обсуждался на многих международных конференциях, где представители здравоохранения и ученые пришли к мнению, что такая тенденция связана с перестройкой эндокринной и иммунной системы в подростковом периоде. В целом же туберкулезом обычно болеют люди с ослабленной иммунной системой», — отметил Абдуллаат Кадыров.

Он подчеркнул, что главное — своевременно обращаться к медикам и соблюдать все их рекомендации, и тогда болезнь полностью излечима. Тем более что в Кыргызстане для этого созданы все необходимые условия — диагностика и лечение беспластны.

В декабре 2025 года сообщалось, что в одной из бишкекских школ у учителя математики выявили туберкулез открытой формы. Контактных учеников обследовали.