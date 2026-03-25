Общество

Острые пробелы в выявлении туберкулеза в Европейском регионе выявили эксперты

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) остается незамеченным каждый пятый случай заболевания туберкулезом, а уровень лекарственно‑устойчивых форм болезни остается одним из самых высоких в мире. Об этом говорится в опубликованном совместном докладе ВОЗ и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

По данным за 2024 год, в 51 стране региона зарегистрировали 161 тысячу 569 новых и рецидивных случаев туберкулеза — лишь 79 процентов от оценочного числа заболевших. ВОЗ предполагает, что всего в регионе заболели около 204 тысячи человек.

Недостаточное выявление заболеваемости остается ключевой проблемой: люди, которые не получают диагноз вовремя, продолжают передавать инфекцию и сталкиваются с более тяжелыми формами болезни.

Ситуация в Евросоюзе и Европейской экономической зоне (ЕС/ЕЭЗ) также вызывает тревогу у экспертов. В 2024 году здесь зарегистрировали 38 тысяч 249 случаев туберкулеза, но каждый пятый пациент, начавший лечение, не проходит обследование через год. Этот пробел сохраняется даже среди детей младше 15 лет.

Несмотря на общее снижение заболеваемости и смертности — на 39 и 49 процентов соответственно с 2015 года — регион существенно отстает от целевых показателей Стратегии «Покончим с туберкулезом». В ЕС/ЕЭЗ прогресс еще медленнее: заболеваемость туберкулезом сократилась на 33 процента, а смертность — лишь на 17.

Европейские показатели значительно превышают мировые: 23 процента новых случаев в регионе являются мультирезистентными (против лишь 3,2 процента глобально), а среди ранее лечившихся пациентов устойчивость выявляется в 51 процентов случаев (против 16 процентов в мире). Это делает регион одним из самых проблемных в глобальном масштабе.

Доклад фиксирует 23 тысячи случаев сочетания ТБ и ВИЧ, причем 80 процентов из них приходятся на Россию и Украину. Несмотря на высокий уровень тестирования, охват антиретровирусной терапией остается ниже целевых значений.

Особую тревогу вызывает ситуация в тюрьмах: уровень заболеваемости здесь достигает 121,6 случая на 100 тысяч человек — в 13 раз выше, чем в целом по региону.

В нескольких странах Европы показатель заболеваемости туберкулезом среди детей в возрасте до четырех лет превышает 10 случаев на 100 тысяч человек, что свидетельствует о сохраняющихся различиях внутри региона.
