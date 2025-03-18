Кто будет ремонтировать дороги в Бишкеке? Кабмин определил подрядчиков

Определены подрядчики для капитального ремонта и строительства дорог в Бишкеке. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Напомним, заказчиком работ выступает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города.
Согласно документу, ОсОО «Мостдорстрой» стало подрядчиком, который обязан провести реконструкцию на следующих участках:
- проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
- улица Льва Толстого от улицы Ибраимова до бульвара Молодой Гвардии;
- улица Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Анкара.
За ОсОО «Технотоп» закреплены следующие участки:
- улица Шабдана Баатыра (проспект Чуй) от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
- улица Московская от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика;
- улица Курманджан Датки от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу;
- улица Медерова от улицы Панфилова до улицы 7 Апреля;
- улица Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова;
- улица Токтоналиева от проспекта Масалиева до улицы Семетей.
ОсОО «ДорСтрой Групп» в качестве подрядчика займется ремонтом на участках:
- улица Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина;
- бульвар Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева;
- улица Ахунбаева от улицы Достоевского до улицы Ауэзова.
Согласно данным Министерства юстиции, руководителем и учредителем ОсОО «Мостдорстрой» является Мелисбек Жапаралиев. Учредители ОсОО «Технотоп» — Анатолий Горбунов, Олег Сехин, Евгений Тимошенко, руководитель — Олег Вислевский. Учредителем ОсОО «ДорСтрой Групп» является Асель Абдилазисова, руководителем — Канат Шабданов.