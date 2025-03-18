14:20
USD 87.40
EUR 95.11
RUB 1.02
Общество

Кто будет ремонтировать дороги в Бишкеке? Кабмин определил подрядчиков

Определены подрядчики для капитального ремонта и строительства дорог в Бишкеке. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Напомним, заказчиком работ выступает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города.

Согласно документу, ОсОО «Мостдорстрой» стало подрядчиком, который обязан провести реконструкцию на следующих участках:

  • проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
  • улица Льва Толстого от улицы Ибраимова до бульвара Молодой Гвардии;
  • улица Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Анкара.

За ОсОО «Технотоп» закреплены следующие участки:

  • улица Шабдана Баатыра (проспект Чуй) от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
  • улица Московская от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика;
  • улица Курманджан Датки от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу;
  • улица Медерова от улицы Панфилова до улицы 7 Апреля;
  • улица Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова;
  • улица Токтоналиева от проспекта Масалиева до улицы Семетей.

ОсОО «ДорСтрой Групп» в качестве подрядчика займется ремонтом на участках:

  • улица Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина;
  • бульвар Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева;
  • улица Ахунбаева от улицы Достоевского до улицы Ауэзова.

Согласно данным Министерства юстиции, руководителем и учредителем ОсОО «Мостдорстрой» является Мелисбек Жапаралиев. Учредители ОсОО «Технотоп» — Анатолий Горбунов, Олег Сехин, Евгений Тимошенко, руководитель — Олег Вислевский. Учредителем ОсОО «ДорСтрой Групп» является Асель Абдилазисова, руководителем — Канат Шабданов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323165/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Новая дорога в микрорайоне «Тунгуч» вся в ямах. Ответ мэрии
Полный список улиц и мостов в Бишкеке, которые реконструируют и построят
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы обновят и сколько на это выделили денег
В Бишкеке после капитального ремонта открыли улицу Суюмбаева
В Бишкеке временно перекрыли участок улицы Суюмбаева
Мэрия Бишкека назвала предварительную дату завершения ремонта улицы Горького
Завтра проспект Жибек Жолу в Бишкеке полностью откроют для движения
В Бишкеке после ремонта открыли отрезок улицы Горького
Часть проспекта Жибек Жолу в Бишкеке открыли. Теперь закроют другой его участок
На ремонт закрывают еще один участок улицы Горького
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
В&nbsp;&laquo;Манасе&raquo; приземлился первый рейс из&nbsp;Душанбе В «Манасе» приземлился первый рейс из Душанбе
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: премиальные номера с&nbsp;новым кодом БЕСПЛАТНО! Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!
Гамма-нож: операция на&nbsp;головном мозге без единого шва в&nbsp;Acıbadem Гамма-нож: операция на головном мозге без единого шва в Acıbadem
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
18 марта, вторник
13:59
Кто будет ремонтировать дороги в Бишкеке? Кабмин определил подрядчиков Кто будет ремонтировать дороги в Бишкеке? Кабмин опреде...
13:41
Государству возвращен ряд объектов в Джети-Огузском районе
13:37
ГКНБ задержал депутата Бишкекского горкенеша
13:09
Вспышка эпидемии кори. Чиновники бьют тревогу
13:07
Комитет ЖК одобрил изменение системы выборов в Кыргызстане