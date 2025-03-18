Как не стать жертвой финансового мошенничества. Советы от Нацбанка Кыргызстана

В Кыргызстане в последнее время участились случаи мошенничества, в которых используют в том числе и данные сотрудников Национального банка или других государственных органов.

Специалисты НБ КР дали несколько рекомендаций, как определить, что пытаются обмануть, и как себя защитить от мошенников.

Мошенники часто выдают себя за сотрудников Нацбанка, чтобы войти в доверие. Может ли он обзванивать граждан? Национальный банк не обзванивает граждан, не проводит расчеты с физическими лицами, не выдает кредиты и депозиты. Он никогда не запрашивает по телефону у граждан личные данные и сведения банковских карт.

По каким признакам можно распознать финансового мошенника? • Мошенники всегда говорят о деньгах; • пугают и оказывают давление, представляясь сотрудниками правоохранительных и других государственных органов; • запрашивают персональные данные (паспорта, банковской карты); • отправляют веб-ссылки, пройдя по которым вы предоставляете доступ к личным данным.

Как перепроверить сомнительную информацию? Проверяйте любую информацию в официальных источниках. Почти все коммерческие банки и другие официальные организации имеют свой сайт/аккаунт в соцсетях, где указаны контакты. Не ленитесь проверить информацию, поступившую от незнакомцев. Лучше потратить время на проверку, чем поспешить, а потом лишиться денег.