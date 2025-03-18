Как не стать жертвой финансового мошенничества. Советы от Нацбанка Кыргызстана

В Кыргызстане в последнее время участились случаи мошенничества, в которых используют в том числе и данные сотрудников Национального банка или других государственных органов.
Специалисты НБ КР дали несколько рекомендаций, как определить, что пытаются обмануть, и как себя защитить от мошенников.
Мошенники часто выдают себя за сотрудников Нацбанка, чтобы войти в доверие. Может ли он обзванивать граждан?
Национальный банк не обзванивает граждан, не проводит расчеты с физическими лицами, не выдает кредиты и депозиты.
Он никогда не запрашивает по телефону у граждан личные данные и сведения банковских карт.
По каким признакам можно распознать финансового мошенника?
• Мошенники всегда говорят о деньгах;
• пугают и оказывают давление, представляясь сотрудниками правоохранительных и других государственных органов;
• запрашивают персональные данные (паспорта, банковской карты);
• отправляют веб-ссылки, пройдя по которым вы предоставляете доступ к личным данным.
Как перепроверить сомнительную информацию?
Проверяйте любую информацию в официальных источниках. Почти все коммерческие банки и другие официальные организации имеют свой сайт/аккаунт в соцсетях, где указаны контакты.
Не ленитесь проверить информацию, поступившую от незнакомцев. Лучше потратить время на проверку, чем поспешить, а потом лишиться денег.
Какие меры безопасности должен соблюдать каждый гражданин, чтобы не стать жертвой мошенничества?
Правило № 1. В ходе онлайн-покупок используйте отдельную банковскую карту — это обезопасит от взлома мошенников.
Правило № 2. Повышайте свой уровень финансовой грамотности. Многие финансовые преступления имеют успех только потому, что мошенники больше знают о новых технологиях.
Правило № 3. Используйте надежные пароли для телефонов и электронных кошельков. Ни с кем не делитесь персональными данными.