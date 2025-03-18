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Общество

HRW подготовила доклад о ксенофобии в России в отношении мигрантов из ЦА

Трудовые мигранты из стран Центральной Азии в России сталкиваются с ростом притеснений и насилия после нападения на «Крокус Сити Холл» в Москве в марте 2024 года. Об этом в своем докладе «Жизнь в страхе и унижении» говорит международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Как отметили в организации, правозащитники задокументировали опыт мигрантов из государств Центральной Азии, в основном из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые столкнулись с произвольными задержаниями и другими преследованиями со стороны полиции и частных лиц, в том числе группировки ультраправых националистов.

«Мигранты также подвергаются новым формам административных ограничений, которые часто приводят к нарушениям их прав. После нападения российские чиновники с удвоенной энергией принялись раздувать расистские и антимигрантские настроения в обществе», — говорится в докладе.

Human Rights Watch сообщила, что направила выводы своего исследования представителям властей Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России. КР, по данным организации, единственная ответила на эти письма.

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Правозащитники считают, что российские власти должны разработать и реализовать политику нулевой терпимости по отношению к направленному против мигрантов языку ненависти, принять эффективные меры по борьбе с ксенофобным насилием в отношении мигрантов и отозвать законодательство, значительно нарушающее их права.

Также в Human Rights Watch добавили, что ООН и ее страны-участницы должны объединить усилия с правительствами государств Центральной Азии, чтобы решительно призвать Россию защищать права мигрантов.

Напомним, 22 марта прошлого года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. Сообщалось, что четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. По сведениям Следственного комитета РФ, в теракте погибло 145 человек.

По данным МИД, озвученным в начале этого года, если в 2023-м в России зарегистрировано 650 тысяч мигрантов из Кыргызстана, то в конце 2024 года их число сократилось до 350 тысяч. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323130/
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