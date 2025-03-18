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Общество

ОСАГО. С начала 2025 года Госстрах выплатил компенсацию 32 гражданам

Государственная страховая организация продолжает работу по выплатам ОСАГО — с начала 2025 года компенсацию получили 32 гражданина.

По данным пресс-службы Госстраха, общая сумма выплат составила 3,4 миллиона сомов.

Для сравнения: по итогам 2024-го по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности произвели выплаты 48 гражданам на общую сумму 4,3 миллиона сомов.

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Выплаты по полисам ОСАГО позволяют автомобилистам и пострадавшим участникам дорожного движения получать своевременную материальную поддержку, что способствует повышению безопасности на дорогах и финансовой защищенности граждан, отмечают в ГСО.

ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, направленное на покрытие ущерба, причиненного третьим лицам в результате дорожно-транспортных происшествий.

Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» вступил в силу 7 февраля 2016 года и продолжает действовать, несмотря на отсрочку штрафов для физических лиц до 1 июля 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323115/
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