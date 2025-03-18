В Иране за ношением хиджаба теперь следят с помощью беспилотников и камер видеонаблюдения. Об этом сообщает The Independent.

Фото ZUMAPRESS. В Иране за ношением хиджаба теперь следят с помощью беспилотников

По данным расследователей из ООН, власти Ирана все больше полагаются на высокие технологии для выявления нарушителей закона о целомудрии и хиджабе.

В 2022-м по стране прокатилась волна протестов после смерти Махсы Амини. Девушка была арестована за неправильное ношение хиджаба и, по сообщениям очевидцев, избита в отделе полиции, из-за чего позднее скончалась.

За последние три года контроль за соблюдением закона только усилился.

Отмечается, что женщины и девочки в Иране продолжают сталкиваться с систематической дискриминацией, как законодательной, так и практической, которая пронизывает все аспекты их жизни, особенно в отношении обязательного ношения хиджаба. Так, в Тегеранском университете имени Амира Кабира власти установили систему распознавания лиц для выявления женщин, не носящих хиджаб. Считается, что уличные камеры наблюдения также используют подобное ПО.

Среди новых мер —развертывание беспилотной системы слежения для наблюдения за женщинами в общественных местах.

Еще одним инструментом для контроля стало приложение для доноса «Назер», разработанное иранской полицией. Оно позволяет фиксировать и сообщать о случаях нарушения дресс-кода в транспорте — метро, такси и машинах скорой помощи. Пользователи могут указать местоположение, дату, время и номерной знак транспортного средства, в котором предположительно нарушено требование об обязательном ношении хиджаба, после чего транспортное средство будет помечено в онлайн-базе данных и полиция получит уведомление. Владельцу авто в режиме реального времени будет направлено предупреждение о нарушении закона. В случае его игнорирования транспорт будет конфискован.