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Общество

«Сбербанк» откроет в Бишкеке инновационную «Школу 21»

Заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с заместителем председателя правления АО «Сбербанк» Ольгой Голодец. 

Стороны обсудили сотрудничество в здравоохранении, образовании и цифровых проектах. Особое внимание уделили внедрению передовых медицинских технологий, включая дистанционный мониторинг пациентов, интеллектуальный медицинский помощник GigaChat и систему диагностики GigaDoc.

В сфере образования были согласованы вопросы предстоящего открытия в Бишкеке инновационной «Школы 21» и внедрение цифровых помощников в учебный процесс.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и развитии цифровых решений в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322808/
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