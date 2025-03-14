«Сбербанк» откроет в Бишкеке инновационную «Школу 21»

Заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с заместителем председателя правления АО «Сбербанк» Ольгой Голодец.

Стороны обсудили сотрудничество в здравоохранении, образовании и цифровых проектах. Особое внимание уделили внедрению передовых медицинских технологий, включая дистанционный мониторинг пациентов, интеллектуальный медицинский помощник GigaChat и систему диагностики GigaDoc.

В сфере образования были согласованы вопросы предстоящего открытия в Бишкеке инновационной «Школы 21» и внедрение цифровых помощников в учебный процесс.



По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и развитии цифровых решений в Кыргызстане.