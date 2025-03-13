Электромобилям предоставят скидку на муниципальных парковках

Автомобилям с зелеными номерами предоставят 50-процентную скидку на муниципальных парковках. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Марлен Маматалиев.

Кроме того, во втором чтении парламент принял законопроект о введении штрафов для неплательщиков на муниципальных платных парковках. Штрафы для физлиц составят 500 сомов, для юридических лиц — 1 тысячу сомов.

По данным мэрии Бишкека, инвесторы готовы строить платные парковки, но отказываются от реализации проектов из-за отсутствия наказания для неплательщиков.