20:39
USD 87.45
EUR 95.50
RUB 1.02
Общество

Трое в реанимации РКИБ. В Минздраве напомнили о важности вакцинации от кори

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев посетил Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) и ознакомился с эпидемиологической ситуацией по кори и другим инфекционным заболеваниям.

По данным пресс-центра ведомства, в стационаре находятся 133 пациента с корью, трое из них в реанимационном отделении.

«Ранее в связи с увеличением заболеваемости корью в РКИБ развернули девять специализированных отделений. Однако в настоящее время благодаря снижению количества случаев три отделения возвращены к работе в прежнем режиме и принимают пациентов с острыми кишечными инфекциями, ОРВИ и вирусным гепатитом. Для лечения больных с корью функционируют шесть отделений», — рассказали в МЗ.

Эркин Чечейбаев отметил важность своевременной вакцинации, подчеркнув, что прививка является самым эффективным способом защиты от болезни и ее осложнений.

МЗ КР
Фото МЗ КР. Глава Минздрава посетил РКИБ
По информации директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, согласно календарю профилактических прививок КР, дети должны получать вакцину КПК (против кори, эпидемического паротита и краснухи) в возрасте 12 месяцев и двух лет. Но по эпидемиологическим показаниям вакцинация может проводиться и в шесть месяцев, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

В 2023 году Научно-техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) рекомендовала Министерству здравоохранения КР начать вакцинацию с девяти месяцев. В ответ на вспышку кори проведена кампания по иммунизации детей в возрасте от девяти месяцев до семи лет — охвачено 918 тысяч человек.

В настоящее время рассматривается вопрос о снижении возраста вакцинации по эпидемиологическим показаниям до шести месяцев для всех детей.

Напомним, за 2024 год в стране зарегистрировано пять летальных случаев от этого заболевания, с начала 2025-го — два.

Основной причиной роста заболеваемости является большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей, в том числе по религиозным причинам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322604/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Об эпизоотической обстановке в Кыргызстане рассказали в Ветслужбе
В Кыргызстане приостановили вакцинацию взрослых против гепатита В. В чем причина
Вспышка кори в Кыргызстане. К профилактике привлекают имамов
Ветслужба КР призывает фермеров проводить вакцинацию скота и домашних животных
В Кыргызстане с начала года зарегистрировано два летальных исхода от кори
Ситуация с заболеваемостью корью в Кыргызстане остается острой
Малый хадж — 2025. Паломники должны получить вакцину от менингита
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
С начала 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано более 200 новых случаев кори
В Кыргызстане с начала года зарегистрировано три летальных случая от кори
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
12 марта, среда
20:25
В ЕАЭС готовятся к применению электронных транспортных накладных e-CMR В ЕАЭС готовятся к применению электронных транспортных...
20:10
Эксперты обсудили дебюрократизацию государственных органов
20:02
Кыргызстан повышает требования к капиталу для криптобирж в 100 раз
19:50
Захват пассажиров поезда в Пакистане. Силовики освободили 155 заложников
19:27
Новая дорога в микрорайоне «Тунгуч» вся в ямах. Ответ мэрии