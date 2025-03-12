Трое в реанимации РКИБ. В Минздраве напомнили о важности вакцинации от кори

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев посетил Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) и ознакомился с эпидемиологической ситуацией по кори и другим инфекционным заболеваниям.

По данным пресс-центра ведомства, в стационаре находятся 133 пациента с корью, трое из них в реанимационном отделении.

«Ранее в связи с увеличением заболеваемости корью в РКИБ развернули девять специализированных отделений. Однако в настоящее время благодаря снижению количества случаев три отделения возвращены к работе в прежнем режиме и принимают пациентов с острыми кишечными инфекциями, ОРВИ и вирусным гепатитом. Для лечения больных с корью функционируют шесть отделений», — рассказали в МЗ.

Эркин Чечейбаев отметил важность своевременной вакцинации, подчеркнув, что прививка является самым эффективным способом защиты от болезни и ее осложнений.

Фото МЗ КР. Глава Минздрава посетил РКИБ

По информации директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, согласно календарю профилактических прививок КР, дети должны получать вакцину КПК (против кори, эпидемического паротита и краснухи) в возрасте 12 месяцев и двух лет. Но по эпидемиологическим показаниям вакцинация может проводиться и в шесть месяцев, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

В 2023 году Научно-техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) рекомендовала Министерству здравоохранения КР начать вакцинацию с девяти месяцев. В ответ на вспышку кори проведена кампания по иммунизации детей в возрасте от девяти месяцев до семи лет — охвачено 918 тысяч человек.

В настоящее время рассматривается вопрос о снижении возраста вакцинации по эпидемиологическим показаниям до шести месяцев для всех детей.

Напомним, за 2024 год в стране зарегистрировано пять летальных случаев от этого заболевания, с начала 2025-го — два.

Основной причиной роста заболеваемости является большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей, в том числе по религиозным причинам.