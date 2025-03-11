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Общество

Земельные участки бесплатно раздавать кыргызстанцам больше не будут

В новом Земельном кодексе нет норм и правил выдачи гражданам бесплатных земельных наделов и участков. Об этом сегодня юрист Гульзат Маматбекова заявила на встрече с жителями Бишкека.

«Население растет, и часто возникают вопросы о выдаче земель. Но земля не увеличивается и необходимо было остановить раздачу участков. Сегодня настает время развития рынка земли», — пояснила юрист, принимавший участие в обсуждении проекта нового Земельного кодекса.

Она отметила, что государство теперь заберет обратно пастбищные земли, которые ранее отдали местным сообществам, так как последние не смогли их эффективно использовать.

Ранее президент Садыр Жапаров прокомментировал проект нового Земельного кодекса. Глава КР отметил, что частная собственность неприкосновенна, и заявил, что он против того, чтобы государство изымало частные земли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322385/
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