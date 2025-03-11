За 2024 год в России прекратили гражданство 1 тысячи 684 натурализованных лиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, решения приняты подразделениями органов внутренних дел в связи с совершением гражданами противоправных действий.

Она напомнила, что основаниями прекращения гражданства Российской Федерации для натурализованных лиц являются:

совершение преступления, приготовление к преступлению или покушение на преступление. Перечень таких деяний определен частью 1 статьи 24 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;

совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации;

неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет;

представление поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщение заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство Российской Федерации или решение о признании гражданином РФ.

Ирина Волк также поделилась статистикой по фиктивным бракам, заключенным ради получения гражданства или вида на жительство.

По ее словам, в 2024 году подразделения МВД России направили в органы прокуратуры 507 материалов об обнаружении признаков заключения иностранными гражданами фиктивного брака. Принято 203 решения об аннулировании разрешений на временное проживание и 143 решения об аннулировании видов на жительство.

«В целях исключения использования института брака для незаконной легализации на территории Российской Федерации принят Федеральный закон от 26 октября 2024 года № 358-ФЗ, которым предусмотрены дополнительные ограничения на выдачу разрешений на временное проживание в связи с заключением иностранцами браков с гражданами Российской Федерации», — добавила Ирина Волк.