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Общество

NYT: Администрация Трампа готовится ввести запрет на въезд для ряда стран

Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над новым запретом на въезд в США для граждан определенных стран. Об этом сообщило New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, этот список будет шире, чем тот, что Дональд Трамп вводил в свой первый президентский срок.

В проекте предлагается составить «красный» список стран, гражданам которых въезд в США запрещен. Один из собеседников издания рассказал, что перечень в основном состоит из государств, которые включены в список в предыдущий раз: Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Предварительно предлагается добавить Афганистан в группу, гражданам которой будет категорически запрещен въезд в США.

Также в планах создание «оранжевого списка» стран, гражданам которых доступ в США будет ограничен, но не запрещен полностью. Заявители из таких стран должны будут пройти очное собеседование.

Странам, относящимся к третьей, «желтой группе», предоставят 60 дней на устранение некоторых выявленных недостатков, иначе их добавят в красный или оранжевый список.

Как отмечает New York Times, пока не ясно, коснутся ли ограничения людей с действующими визами и владельцев грин-карт, получивших разрешение на постоянное проживание.

Политика Дональда Трампа, направленная на жесткое ограничение въезда для граждан ряда стран, берет начало с его заявления в декабре 2015 года о необходимости «полного и всеобъемлющего запрета на въезд мусульман в США, пока власти не разберутся в ситуации».

Став президентом в январе 2017 года, Дональд Трамп подписал первый указ о запрете на въезд. К сентябрю 2017 года ограничения распространились на граждан Чада, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

В январе 2020-го Дональд Трамп расширил список стран: в него вошли Кыргызстан, Нигерия, Эритрея и Мьянма, чьи граждане лишились возможности иммигрировать в США для работы и проживания. Жители Танзании и Судана утратили право участвовать в визовой лотерее. Новые ограничения вступили в силу 22 февраля 2020 года.

С приходом Джо Байдена в январе 2021 года эти запреты отменили одним из первых указов, а для граждан указанных стран вновь ввели систему индивидуальной проверки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322193/
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