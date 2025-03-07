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Общество

Не вносить удобрения без анализа состава почвы советуют фермерам Кыргызстана

Прежде чем вносить минеральные удобрения, нужно узнать состав почвы и выяснить наличие недостатка либо избытка различных элементов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист отдела агрохимии и надзора департамента химизации, защиты и карантина растений Минсельхоза Гульзар Султанбек кызы.

По ее словам, на базе департамента функционируют две лаборатории — в Чуйской и Ошской областях, куда на анализ можно принести образцы почвы. В течение двух-трех дней специалисты подготовят протокол испытаний.

«В нем указывают фактический состав почвы и необходимую норму. Исходя из результатов исследования, агрохимики дают рекомендации по нормам внесения минеральных удобрений. Ежегодно со стороны департамента проводится агроучеба в регионах, наши территориальные специалисты консультируют фермеров. В Минсельхозе также открыли центр обслуживания фермеров. В соцсетях у нас есть странички, куда можно обратиться за консультацией», — сказала Гульзар Султанбек кызы.

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Она отметила, что некоторые сельхозпроизводители вносят минудобрения по привычке, не соблюдая сроков и норм, что может привести к негативным последствиям. Также она посоветовала закупать удобрения в проверенных точках продаж, имеющих сертификаты соответствия.

В 2023 году сообщалось, что данные агрохимических обследований показывают повсеместный дефицит в почве фосфора, иногда калия и гумуса (основного показателя плодородия почвы), что влияет на качество и объем урожая.

Чрезмерное внесение минеральных удобрений может навредить человеку. К примеру, избыток азотных удобрений повышает в плодах содержание нитратов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322097/
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