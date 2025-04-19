Кыргызстан и Корея запускают совместное производство органических удобрений

В Бишкеке прошла торжественная презентация в честь открытия кыргызско-корейского предприятия по производству экологически чистых удобрений «К-Агро», созданного на базе птицефабрики «Ак-Куу».

Председатель правления Ассоциации птицеводства Кыргызстана и директор ОсОО «К-Агро» Нургуль Малабаева и сотрудники корейской компании Sundoobio представили деятельность предприятия и рассказали о перспективах кыргызско-корейского сотрудничества.

Присутствующим представили первый продукт в рамках проекта — метаболическое жидкое удобрение «Дамуль». Его свойства позволяют стимулировать физический рост растений, обогащать почву, восстанавливая ее структуру, и повышать урожайность.

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что инициатива нацелена на внедрение принципов органического сельского хозяйства в нашей стране и значительно повлияет на устойчивое развитие аграрного сектора.

«Создание фирмы «К-Агро» и внедрение удобрения «Дамуль» — результат тесного сотрудничества между КР и Республикой Корея, которое продолжает развиваться и укрепляться. Мы уверены, что это партнерство станет залогом успешного и устойчивого аграрного сектора, готового к новым вызовам и перспективам», — подчеркнул Бакыт Торобаев.

Удобрение активирует полезные почвенные микроорганизмы и способствует формированию здоровой и живой среды. Благодаря аминокислотам, витаминам, ферментам и природным фитогормонам (ауксин, гиббереллин, цитокинин) удобрение активно поддерживает рост и развитие растений.

Инициатива отвечает целям развития органического производства в Кыргызстане на 2025-2029 годы и направлена на проведение научных исследований и внедрение передовых технологий.

Предприниматели аграрного сектора смогли задать вопросы представителям корейской компании, поделились своими проектами и советами, а также поздравили организаторов с ценным сотрудничеством.